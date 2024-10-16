منسقة الأمم المتحدة في لبنان تحض على حماية المدنيين بعد غارات النبطية

منسقة الأمم المتحدة في لبنان تحض على حماية المدنيين بعد غارات النبطية

قالت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت الأربعاء إنه يتعين “حماية المدنيين في جميع الأوقات”، على خلفية سلسلة الغارات التي استهدفت مدينة النبطية في جنوب لبنان وأدت أحداها الى مقتل ستة أشخاص بينهم رئيس البلدية.

وأفادت في بيان تعليقا على الهجوم على النبطية بأن “انتهاكات القانون الإنساني الدولي غير مقبولة على الإطلاق”.

وأضافت “يتعين حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأوقات كافة”، معتبرة أنه “حان الوقت لأن توقف الأطراف المعنية كافة إطلاق النار فورا وتفتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية” بعد مرور أكثر من عام على بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.