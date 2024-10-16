بنك الخليج يمنح عميلاته خصومات تصل إلى 50% خلال أكتوبر الجاري

ضمن جهوده المتواصلة لدعم وتمكين المرأة في المجتمع، وتزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، يطلق بنك الخليج حملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر، ويمنح عميلاته خصومات حصرية، فيما تحصل حاملات بطاقة روز غولد على خصومات إضافية طوال شهر أكتوبر.

وتشمل عروض بنك الخليج للعميلات خلال شهر أكتوبر الجاري خصومات تصل إلى 50% لدى المستشفى الدولي، وتشمل التصوير الإشعاعي والرنين المغناطيسي والمقطعي والتصوير بالموجات فوق الصوتية.

كما تشمل خصومات تصل إلى 25% لدى مركز بركة الصحي وتشمل استشارات في مجالات الصحة والحياة واستشارات تغذية وجلسات يوغا ولياقة بدنية وعضوية في النادي الرياضي وعلاجات العناية بالبشرة وجلسات تدليك تقليدية وحديثة وجلسات علاجية للجسم، وكذلك خصومات تصل إلى 15% لدى مركز “والدورف أستوريا سبا” وتشمل علاجات السبا إلى جانب خصومات تصل على 15% لدى ” مس بلاتينوم “.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج السيدة/ نجلاء العيسى ” يواصل بنك الخليج جهوده لتمكين المرأة من خلال ما هو أكثر من الخدمات المالية، حيث يمتد التزامنا إلى دعم صحتهم ورفاهيتهم، خاصة خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، وذلك انطلاقاً من دورنا الرائد في ترسيخ مبادى الاستدامة في المجتمع، من خلال مجموعة من المبادرات والفعاليات التوعوية لزيادة الوعي الصحي .

وأضافت: ” وفرنا هذا العام بالتعاون مع شركائنا من المستشفيات والمراكز الصحية والرياضية برنامجاً صحياً ورياضياً شاملاً لعميلاتنا خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مساعينا المتواصلة لمكافأة عميلات بنك الخليج، وخصوصاً حاملات بطاقة ماستركارد روز غولد “.

شعار الحملة

وأشارت إلى أن بطاقة “ماستركارد روز غولد ” للسيدات، توفر خصومات وعروضاً لدى أكثر من 1000 محل تجاري تناسب حياة المرأة العصرية وتكافئها مع كل عملية شراء، بالإضافة إلى اشتراكهم في برنامج نقاط الخليج، وهو أسرع برنامج مكافآت في الكويت، الذي يمنح العملاء نقاطًا يمكن استبدالها برحلات طيران وإقامة فندقية وباقات سفر موسمية وحصرية.”

وأضافت: يكافئ البنك حاملات بطاقات روز غولد الائتمانية على التسوق عبر الإنترنت، حيث تحصلن على 5 نقاط من نقاط الخليج مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه على كل عملية عبر الإنترنت في المواقع العالمية.

وتابعت: تحصل العميلات على نقطتين من نقاط الخليج على كل دينار يتم إنفاقه محليًا أو دوليًا. وتستطيع حاملات بطاقة ماستركارد روز غولد الائتمانية من خلال هذه النقاط إجراء حجوزات عبر أي شركة طيران وفي أكثر من 300,000 فندق حول العالم، دون تحديد مواعيد أو فترات الحجز.

كما تحصل العميلات اللاتي يحملن بطاقة روز غولد على تجربة تسوق أكثر راحة ومرونة مع خدمة “Easy Pay”، وهي واحدة من الخدمات الحصرية في بنك الخليج، تهدف إلى تسهيل التسوق على العملاء. وتتيح الخدمة للعملاء تقسيط قيمة الفاتورة من المحلات المشاركة على 12 شهراً بفائدة 0% دون رسوم إضافية على المعاملة عند الدفع بالبطاقة الائتمانية من بنك الخليج.

وكذلك توفر بطاقة روز غولد الائتمانية من بنك الخليج لحاملاتها مجموعة متنوعة من عروض ومزايا السفر الحصرية التي تشمل خصومات على حجوزات الفنادق ورحلات الطيران وتأجير السيارات. بفضل بطاقة روز غولد الائتمانية من بنك الخليج، يمكن للسيدات الاستمتاع بالدخول المجاني إلى صالات المطارات في خمسة بلدان في الشرق الأوسط. ولتسهيل تخطيط السفر بشكل أكبر، تحصل العميلات على تأمين سفر يمكن استخدامه للحصول على فيزا شنغن لهن ولعائلاتهن.