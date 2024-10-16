بنك بوبيان يعلن بدء استعدادات إطلاق استبيان مؤشر الصحة المؤسسية OHI

أعلن بنك بوبيان أنه بصدد إطلاق استبيان مؤشر الصحة المؤسسية OHI لعام 2024، الذي يتم إجراؤه على مستوى إدارات البنك لقياس معدل رضا وارتباط الموظفين، وذلك في إطار تعزيز تواصله بصورة مستمرة من خلال التعرف على آرائهم وتسليط الضوء على الجوانب التي من شأنها رفع مستوى الرضا الوظيفي وخلق بيئة عمل مثالية.

ويتم إدارة مؤشر الصحة المؤسسية بصورة محايدة من قبل شركة ماكينزي، إحدى أكبر شركات استشارات الأعمال في العالم، من خلال إرسال مجموعة من الأسئلة إلى الموظفين لاستطلاع آرائهم حول العديد من الجوانب التنظيمية والإدارية في البنك، بالإضافة إلى آرائهم الشخصية حول الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، ومن ثمّ يتم حصر جميع إجابات الاستبيان بسرية وتحليلها، ومقارنة النتائج مع قاعدة بيانات عالمية ضخمة لاستبيانات مماثلة لما يزيد عن 2,500 شركة عالمية كبيرة موزعة حول أكثر من 100 دولة حول العالم.

وتعليقاً على ذلك، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد “يسعدنا اليوم أن نُعلن عن الاستعداد لإطلاق استبيان مؤشر الصحة المؤسسية OHI، والذي يُشكل فرصة مهمة لتعزيز مشاركة ومساهمة موظفينا نحو ترسيخ ثقافة إثراء بيئة العمل الإيجابية من خلال منحهم حرية التعبير عن ارائهم، وهو ما يساعدنا على تبني عادات وممارسات سليمة من شأنها زيادة الانتاجية ورفع مستويات الرضا الوظيفي لديهم، لينعكس ذلك إيجابياً على تحقيق الأهدف الاستراتيجية تجاه رفع معدلات الانتاجية المؤسسية”.

وأضاف أن هذا الاستبيان يُعد أحد أهم الأدوات المعتمدة لدى كبرى المؤسسات العالمية لقياس مدى رضا الموظفين عن طبيعة عملهم المؤسسي، بمعنى أن تحقيق أعلى نسبة من الـ OHI يعني النجاح في تحقيق أعلى أداء مؤسسي مستدام قائم على مقومات التقدير والتحفيز، التدريب والتطوير، والانتماء الوظيفي والولاء والاستقرار والمشاركة الفعالة وغيرها من المقومات التي تُعد مؤشراً هاماً لنجاح المناخ العملي والأداء العام للمؤسسة، موضحاً أن جميع نتائج الاستبيانات التي أجراها بوبيان سابقاً وضعت بيئته العملية بين أفضل 10% من المؤسسات المرموقة عالمياً، وذلك حسب المؤشر.

وتوجه الحماد بالشكر والتقدير إلى جميع موظفي عائلة بوبيان على أدائهم، مؤكداً حرص الإدارة العليا على دعمهم وتشجيعهم ورفع درجة التواصل معهم من خلال مشاركتهم في الاستبيان والاستماع إلى آرائهم ودراسة جميع مقترحاتهم كونهم المحرك الأساسي لمواصلة تحقيق مزيداً من النجاحات والإنجازات.

إحدى الأكاديميات التدريبية لمجموعة من الموظفين

من جانبه قال مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية يوسف أكبر أنه منذ عام 2012، يقوم بنك بوبيان بإجراء استبيان OHI كل عامين، ومن ثم يتم عرض وتحليل نتائج الاستبيان بسرية تامة وأخذها بعين الاعتبار وتنفيذها وفق جدول زمني محدد للخروج بأفضل النتائج في الاستبيان المُقبل، لهذا فهو يعد دليل على أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو الالتزام بالتطوير وتوفير الدعم وفق مؤشرات واضحة.

وأوضح أن نموذج استبيان مؤشر الصحة المؤسسية تم تصميمه بشكل تفصيلي لقياس معدل شعور مواردنا البشرية بالرضا الوظيفي وفهم احتياجاتهم ومعرفة أفكارهم والاستماع لمقترحاتهم بما يُسهم في التقارب معهم وتعزيز التواصل والانتماء والذي يُمكن أن يؤثر على توجيه عملية صنع القرار وتحسين معدل الاحتفاظ بالموظفين وتحسين الانتاجية لتشكيل بيئة عمل إيجابية صحية.

بيئة العمل

أكثر ما يميز بيئة العمل الداخلية في بوبيان أنها قائمة على تعزيز العلاقات والتواصل بين فرق العمل بصورة أكثر ديناميكية وفاعلية لتعزيز قدرات الموظفين ويطور من كفاءاتهم، وذلك من خلال اعتماد نهج مميز قائم على التواصل المباشر مع المدراء بما يساعد على الفهم الصحيح لشخصية كل موظف ومن ثم استخراج أفضل طاقاته وتوظيفها في الاتجاه العملي الصحيح.

التوطين…وتمكين المرأة

ونجح بوبيان خلال الفترة الأخيرة في تحقيق معدلات لتوظيف العمالة الوطنية، توجت بحصوله على جائزة “التميز في إحلال وتوطين العمالة” على مستوى القطاع المصرفي 2024، للمرة السادسة من قبل مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون محققاً نسبة 82%، إلى جانب أن نسبة الكوادر من الشباب والتي بلغت 91.24%.

ويعتبر بوبيان تمكين المرأة في المناصب القيادية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيته تجاه تطبيق معايير الاستدامة والشمول المؤسسي، حيث ركز بوبيان على إدارة وتعزيز دور قياداته النسائية من خلال تزويدهن بأفضل الأدوات والأساليب العملية التي من شأنها تزويدهن بمهارات تجسيد القيادة الشخصية وإدارة ديناميكيات فريق العمل وإتقان تكوين هوية قوية ومتميزة للوصول إلى أعلى معدلات النجاح.

ويرسخ بوبيان اهتماماته لمشاركة قياداته النسائية ومنهحم فرصاً تدريبية مصممة خصيصاً لهن بالتعاون مع أعرق المؤسسات العالمية وأبرز الخبراء المتخصصين في التدريب لتعزيز وتطوير أهم المسارات الوظيفية مثل برامج قيادة المرأة من قبل “مؤسسة الكويت للتقدم العلمي” ومبادرت أخرى للتطوير المهني معترف بها دولياً.

جولة السيد عادل الماجد و قيادي بوبيان في معرض برنامج Lean Ambassador

مبادرات أكثر تميزاً

يُركز بنك بوبيان بصورة أساسية على خلق مبادرات للتوازن بين العمل والحياة الشخصية من خلال التركيز على توفير أجواء عمل صحية ومريحة، وجميعها جوانب تؤثر على إحساس الموظفين بقيمتهم بالنسبة للمؤسسة وتُكسبهم مزيداً من الثقة وتُشعرهم بالتقدير في المكان الذي ينتمون إليه.

وتتمثل هذه المبادرة في برنامج “ساعات العمل الصيفية” الذي يتيح للموظفين على مستوى إدارات البنك الخروج ساعة مبكرة كل يوم للتمتع بوقت راحة أكبر.

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، تم منح الموظفين من أولياء الأمور استئذانات خلال الفترة الصباحية على مدار أسبوعين بالتنسيق مع المدير المباشر، وذلك تسهيلاً لهم ومساعدتهم على الموانة بين متطلبات العمل وحياتهم الشخصية بما يؤثر إيجابياً على الأداء الوظيفي. وعلى الجانب الصحي، نظم بوبيان بالتعاون مع منصة O7 Therapy عدداً من ورش العمل للصحة النفسية والجسدية، حيث تناولت الورش العديد من الموضوعات مثل الموازنة بين الشؤون المالية والصحة النفسية وكيفية التعامل بمرونة مع التحديات وغيرها.

برامج تعزيز النمو الداخلي

دائماً ما يسعى بنك بوبيان إلى تطوير بيئة العمل الداخلية لإطلاق العنان لقوى الإبداع والابتكار لمبادرات موارده البشرية بما يضمن النمو المتصاعد وتحسين الأداء داخلياً لينعكس إيجابياً على خدمة العملاء.

ويأتي برنامج “فكرة” على رأس هذه المبادرات لتعزيز الابتكار بين الموظفين تتركز حول طرح فكرة ما ومن ثم اقتراح حلولاً مبتكرة لتطويرها وتطبيقها على أرض الواقع لتضاف لاحقاً إلى سلسلة خدمات بنك بوبيان المميزة. أما برنامج Lean Ambassador عبارة عن مجموعة من المشاريع المُقدمة من قبل موظفي بوبيان، معتمدة على منهجية Lean لاتباع أساليب وممارسات ممنهجة من شأنها تغيير المفهوم التقليدي لتنظيم سير العمل وتحقيق نمو مستدام يُسهم في تطوير وتحسين انتاجيته ومطابقته لأعلى المواصفات بسهولة ويسر.

الاجتماع الأسبوعي Cup of Coffee لمجموعة من الموظفين مع السيد عادل الماجد والسيد عادل الحماد

تشجيع وتكريم المميزين

يحرص بوبيان على مواصلة جهوده في دعم وتشجيع ثروته البشرية من خلال برنامج لتكريم وتقدير موظفيه المميزين في الأداء كونه أداة تحفيزية وتشجيعية تُشكل فارقاً في زيادة الانتاجية، تم اعتماد هذا البرنامج بصورة ربع سنوية وسنوية وفق أحدث الدراسات ومعايير التقييم العالمية، بجانب جوائز Extra Mile الفورية لتكريم الموظفين على آدائهم وجهودهم الإضافية والمميزة.

التدريب والتطوير

لاشك أن ما حققه بوبيان من نجاحات وإنجازات على مستوى مختلف قطاعات الأعمال خلال السنوات الأخيرة هو إنعكاساً واضحاً لنهجه المميز في تنفيذ مباردات واستراتيجيات أعمال للاستثمار في كوادره البشرية وتعزز من خبراتهم العلمية والعملية، لتكون مبادرة Boubyan Business School”” هي الركيزة والمظلة التي ينطوي تحتها العديد من الأكاديميات والبرامج التدريبية وورش العمل والشهادات المهنية المتخصصة، كذلك التعاون مع “معهد الدراسات المصرفية” و “مؤسسة الكويت للتقدم العلمي” هي مبادرات تتماشى تطلعات بوبيان لإعداد قيادات وكوادر قادرة على إحداث تغيير إيجابي وملموس في عالم الصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً.

الأنشطة الداخلية والتفاعلية

ساعدت بعض الأنشطة التفاعلية التي أدخلها بوبيان إلى بيئة العمل على تغيير الأجواء واكتساب طاقات جديدة كونها تتماشى مع هواياتهم وتوجهاتهم، وقد أثرت وبشكل ملوس على مستوى أدائهم، مثل تنظيم بطولات للبادل، بطولات كرة القدم، ورش عمل للتصوير الاحترافي وفن تنسيق الورود وإعداد القهوة باحترافية وغيرها.

فعالية Boubyan Hunt للموظفين