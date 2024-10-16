“زين” الأكثر تميّزاً في شبكات النطاق العريض المُتنقلة

حصدت زين جائزة “التميّز في شبكات النطاق العريض المُتنقلة” عن فئة “الريادة في تجربة المُستخدم” على هامش النسخة الثانية من حفل جوائز التميّز والقيادة (LEAD) الذي نظّمه مجلس “سامينا للاتصالات” في دبي، وذلك تقديراً لريادتها في تقديم تجربة استخدام متفوقة في السرعة والموثوقية والجودة لشبكة الجيل الخامس لعملائها في الكويت.

أقيم الحفل وسط حضور نُخبة من القياديين التنفيذيين والمسؤولين من كبرى شركات الاتصالات والجهات التنظيمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقام الرئيس التنفيذي لمجلس “سامينا للاتصالات” بوكار با بتسليم الجائزة للرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في زين الكويت دعيج العود.

تؤكّد هذه الجائزة الدور الريادي الذي تلعبه زين في تعزيز تقنيات شبكتها للجيل الخامس بشكلٍ مُستمر لمواكبة التطورات الهائلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تُجدد التزامها بتحسين جودة الخدمة وتجربة المستخدم وفق أفضل المعايير، وهي تعكس رؤية زين الاستراتيجية في تحقيق ميزة تنافسية في العصر الرقمي من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى وابتكارات وتجارب مُتميزة.

وتستمر زين بابتكار تجارب مدعومة بالجيل الخامس لعملائها، مع الحرص على تقديم أعلى مستويات الخدمة لضمان تجربة رقمية عالية الجودة للمُستخدم، ومع دخول عصر تقنيات الجيل الخامس المُتقدم (5G Advanced)، تسعى الشركة للحفاظ على مكانتها الريادية في المنطقة من خلال بناء شبكة قوية ومتطورة.

وتُظهر الإنجازات العديدة التي حققتها زين في الفترة الأخيرة طموحها في قيادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممّا يُعزّز مكانتها كمزوّد رائد للخدمات الرقمية في السوق الكويتي وعلى مستوى المنطقة.

هذا العام، تستمر زين في قيادة التوسّع في سوق الجيل الخامس، وتعزيز البنية التحتية لشبكتها، حيث تمكّنت من تحقيق معدل سرعة استثنائي وصل إلى أكثر من 450 ميجابِت في الثانية، مع إدارتها بكفاءة لحجم ضخم من بيانات الجيل الخامس، وصل إلى أكثر من 55% من حركة النطاق العريض المتنقل الخاص بالشركة.

وتواصل زين التزامها بالاستثمار في البنية التحتية لشبكتها للجيل الخامس، وتعتمد باستمرار على أحدث التقنيات المبتكرة لتقديم أعلى السرعات وأفضل التجارب، وتستعد الشركة للانتقال إلى عصر الجيل الخامس المُتقدم من خلال استثمارات مُبكرة في ترقية وتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية.

وحقّقت زين إنجازاً كبيراً مطلع هذا العام بوصولها إلى سرعات وصلت إلى 10 جيجابِت في الثانية بعد تجربة ناجحة لتقنية الجيل الخامس المُتقدم، لتكون أوّل مُشغّل في سوق الاتصالات الكويتي الذي يختبر هذه التقنية بنجاح، وبالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في اختبار تقنية الاتصالات فائقة الموثوقية وزمن الاستجابة المُنخفض (URLLC) على شبكة الجيل الخامس المُستقلة، وهي ميزة أساسية في تكنولوجيا الجيل الخامس المُتقدم.

ومن المرتقب أن تُطلق زين خدمات الجيل الخامس المُتقدم تجارياً في العام 2025، وذلك لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء والشركات والجهات الحكومية، وبكونها شركة رائدة في ثورة الجيل الخامس في الكويت والمنطقة، تهدف الشركة إلى خلق تجارب خدمية جديدة تتجاوز السرعة والموثوقية والجودة التي يتوقعها عملاؤها، لتواصل بناء الجيل الجديد من الشبكة، وتُعزز الابتكار وتدعم مبادرات التحول الرقمي في الكويت.

تُعتبر جوائز التميّز والقيادة LEAD أحد أبرز المنصّات الإقليمية المرموقة التي تحتفي بإنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، ويُنظّمها مجلس “سامينا” وهو تحالف شركات الاتصالات الذي يشمل ثلاث مناطق جغرافية واسعة من العالم: جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُسلّط هذه الجوائز الضوء على الجهود المُتسارعة التي يبذلها مُزوّدو الخدمات التكنولوجية، والشركات المزوّدة للخدمات الرقمية، ومشغّلو الاتصالات، والجهات التنظيمية، وغيرها، وارتكزت جوائز هذا العام على خمس فئات رئيسية هي الابتكار، تميّز الأعمال، الريادة في تجربة المستخدم، الوصول اللاسلكي الثابت، والتمكين التنظيمي.