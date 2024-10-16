سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 3.34 دولار ليبلغ 74.46 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 34ر3 دولار ليبلغ 46ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 80ر77 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 21ر3 دولار عند 25ر74دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25ر3 دولار لتبلغ 58ر70 دولار.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري الصادر يوم أمس الأول إن الطلب على خامات دول تحالف (أوبك+) تم تعديله نزولا بمقدار 200 ألف برميل يوميا عن تقييم الشهر السابق ليصل إلى 2ر43 مليون برميل يوميا وهو ما يزيد بنحو 500 ألف برميل يوميا عن تقديرات عام 2024.

وأوضحت المنظمة أن الطلب على خامات (أوبك+) تم تعديله نزولا بمقدار 100 ألف برميل يوميا عن تقييم الشهر السابق ليصل إلى 8ر42 مليون برميل يوميا لعام 2024 وهو ما يزيد بنحو 600 ألف برميل يوميا عن التقدير لعام 2023.

وفي الصين أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم أمس الأول أن واردات البلاد من النفط الخام في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري انخفضت نحو 3 بالمئة عن العام الماضي إلى 99ر10 مليون برميل يوميا.