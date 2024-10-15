توخيل مدرباً جديداً لمنتخب إنكلترا

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس نيوز” الثلاثاء، إن الألماني توماس توخيل وقع عقداً ليصبح المدرب الجديد لمنتخب إنكلترا.

وسيكون الألماني توخيل ثالث مدرب أجنبي يتولى مسؤولية منتخب إنكلترا، عقب السويدي الراحل سفين غوران إريكسون والإيطالي فابيو كابيلو.

وسيحل توخيل، الذي قاد تشيلسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2021، محل المدرب المؤقت لي كارسلي بعد 3 أشهر من استقالة غاريث ساوثغيت عقب هزيمة إنكلترا أمام إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا في يوليو الماضي.

كان توخيل البالغ من العمر 51 عاماً عاطلاً عن العمل منذ رحيله عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم الماضي، بعد أن احتل العملاق الألماني المركز الثالث في الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن وشتوتغارت.

وذكرت الشبكة أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيعقد مؤتمراً صحفياً في ويمبلي يوم غد الأربعاء.

بنى توخيل سمعته كتكتيكي متقدم في الدوري الألماني بعد توليه المسؤولية خلفًا ليورجن كلوب في ماينز 05 في عام 2009.

يمثل تولي تدريب المنتخب الإنجليزي تحدياً جديداً للألماني، الذي سيُكلف بتقديم أول كأس كبرى منذ فوز إنكلترا بكأس العالم على أرضها عام 1966.