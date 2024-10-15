مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 /10 /2024 في قصـر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ، وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:



اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.



من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علماً بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي غادر البلاد بحفظ الله ورعايته اليوم متوجهاً إلى مملكة بلجيكا الصديقة (بروكسل) ، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة المشتركة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ويضم الوفد المرافق كل من معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وعدد من قياديي ديوان رئيس مجلس الوزراء .



من جانب آخر أحاط معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها يوم الأربعاء الماضي إلى مملكة البحرين الشقيقة والتي تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين ولتفعيل سبل التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو التنمية والازدهار، كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بلقائه خلال هذه الزيارة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق أول الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والتي تم من خلالها بحث الروابط التاريخية الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون والعمل المشترك بينهما.



كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشأن تفاصيل قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل في وزارة الداخلية بإحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة حاول إدخالها ثلاثة أشخاص عن طريق البحر إلى داخل البلاد .



أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشهيد نقيب طيار محمد محمود عبدالرسول من منتسبي القوة الجوية في الجيش الكويتي والذي استشهد يوم الأربعاء الماضي إثر سقوط طائرة مقاتلة من طراز (أف 18) أثناء قيامها بمهمة طيران تدريبية شمال الكويت داعياً الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه جناته وأن ينزله منازل الشهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .



من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) عبدالرحمن بداح المطيري وعدد من قياديي الهيئة العامة للرياضة بشأن استعدادات دولة الكويت لتنظيم (خليجي 26) والتي ستستضيفها في الفترة من 21 /12 /2024 حتى 3 /1 /2025 موضحا معاليه الأعمال التي قامت بها اللجنة العليا واللجان المنبثقة عنها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ، مؤكداً معاليه تضافر كافة جهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة لضمان إظهار هذه البطولة من حيث الاستعداد والتنظيم بصورة تليق بسمعة ومكانة دولة الكويت الكبيرة نظراً لما تمثله هذه البطولة من أهمية على الصعيد الرياضي مشيراً إلى أنه قد تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة البوابات والتذاكر الإلكترونية وأجهزة التحكم في دخول وخروج الجماهير نظراً لما لها من خبرات واسعة في هذا المجال لاسيما مشاركتها في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم ( قطر 2022 ) والتي لاقت استحسان الجميع .



من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نوره محمد المشعان بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي بخصوص انتهاء وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري من كافة الإجراءات والخطوات وأخذ كافة الموافقات من قبل الجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية وهي وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع والجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة تمهيداً لتوقيع عقود 18 ممارسة خلال الأيام القليلة القادمة للقيام بصيانة جذرية لجميع الطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الست والشوارع الداخلية في جميع مناطق الكويت مع شركات عالمية وخليجية ومحلية ، معتبرة بأن الانتهاء من هذه الإجراءات والخطوات لـ 18 ممارسة تعد سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والنقل البري من حيث عدد العقود وشمولها كافة دولة الكويت .



من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام سعد الربيعان بشأن مقترح ديوان الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس الخدمة المدنية مؤخراً حول نظام العمل في الفترة المسائية بالجهات الحكومية وذلك في إطار السعي نحو تحسين بيئة العمل بالقطاع الحكومي وتسهيل وتبسيط الإجراءات وزيادة الإنتاجية بالجهات الحكومية التي تقدم خدمات ، موضحاً أن نظام العمل في الفترة المسائية بالجهات الحكومية له العديد من الإيجابيات أبرزها تقليل الازدحام المروري وتقديم الخيارات للمواطنين والمقيمين لاختيار الوقت المناسب لمراجعة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات لإنجاز معاملاتهم ، وقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدماً في تنفيذ هذا المقترح .



من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علماً بالتوصيات الواردة في محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر حول الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها حيث تضمن التقرير حجم الاستثمار المباشر للهيئة واستقطاب الهيئة لاستثمارات مباشرة جديدة في مجالات الخدمات في القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وخدمات النفط والغاز والإنشاءات والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والصحة والتعليم والتدريب وغيرها من الأنشطة المختلفة إضافة إلى توفير عدة فرص عمل مباشرة للعمالة الوطنية في مختلف المجالات والمستويات الإدارية .



من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة والمخلصة التي يقوم بها مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والعاملين في الهيئة لافتاً إلى التطور الملحوظ في أعمال الهيئة وسعيها لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية في البلاد من خلال توفير البيئة الجاذبة للاستثمار .

المصدر مجلس الوزراء