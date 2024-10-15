رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي

ميقاتي: الحكومة مستعدة لتعزيز عديد الجيش في الجنوب فور التوصل لوقف إطلاق نار 

15 أكتوبر، 2024
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أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الثلاثاء استعداد السلطات لتعزيز عديد الجيش في جنوب لبنان، إذا تمّ التوصل الى وقف لإطلاق نار بين حزب الله والاحتلال التي قال إن قواتها تقوم بعمليات “كرّ وفرّ” في البلاد.

وقال ميقاتي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، “لدينا حاليا 4500 جندي في جنوب لبنان ويُفترض أن نزيد بين سبعة آلاف الى 11 ألفا”.

وأوضح أنه في حال التوصل الى وقف لإطلاق النار، يمكن “نقل جنود من مناطق غير ساخنة” الى جنوب البلاد.

وردا على سؤال عما إذا كنت قوات الاحتلال باتت موجودة داخل لبنان بعدما أعلنت بدء عمليات توغل بري منذ نهاية الشهر الماضي، أجاب “معلوماتنا أن عمليات كر وفر تحصل، يدخلون ويخرجون”.

وأكد ميقاتي أن السلطات اتخذت اجراءات مراقبة مشددة في مطار بيروت منذ أسبوع، للحؤول دون استهدافه من الاحتلال و”نزع الذرائع” منها بعد أن اتهمت حزب الله باستخدام المرفق الجوي لإدخال أسلحة.

وقال ميقاتي “نحن كحكومة نقوم بكل ما أوتينا من قوة من أجل نزع الذرائع من يد الاحتلال”.

وأوضح أن الركاب والطائرات والبضائع المنقولة تخضع كلها لـ”تدقيق قوي” منذ أسبوع.

وكانت السلطات نفت سابقا الاتهامات باستخدام حزب الله المطار والمعابر الحدودية لإدخال السلاح.

المصدر
فرانس برس
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15 أكتوبر، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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