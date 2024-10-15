وزير الصحة: نقل التبعية الفنية لكافة أقسام التغذية العلاجية وخدمات الإطعام في المستشفيات والمراكز الصحية إلى إدارة التغذية والإطعام

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي، قرارًا وزاريًا يقضي بنقل التبعية الفنية لكافة أقسام التغذية العلاجية وخدمات الإطعام في المستشفيات والمراكز الصحية إلى إدارة التغذية والإطعام.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، إن هذا القرار يهدف إلى تحقيق مستوى موحد ومتجانس من الرعاية التغذوية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، حيث يساهم توحيد التبعية الفنية في تعزيز الالتزام بالإجراءات والمعايير الفنية المتبعة، ويضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في خدمات الإطعام المقدمة للمرضى والعاملين في القطاع الصحي.

وتابعت: كما يسهم القرار في تحسين مستوى الرقابة والإشراف على أقسام التغذية العلاجية وخدمات الإطعام، مما يعزز الكفاءة التشغيلية لهذه الأقسام، وتوفير الدعم الفني المستمر للكوادر المتخصصة، بما يضمن خدمات تغذوية عالية الجودة، تتماشى مع المتطلبات الصحية الحديثة، والتطورات الطبية في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإدارية والفنية التطويرية، التي تتبناها وزارة الصحة، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وضمان الاستجابة الفعالة لمتطلبات المواطنين الصحية.