أمين الجامعة العربية يتوجه إلى أنقرة في أول زيارة منذ توليه مهام منصبه

أمين الجامعة العربية يتوجه إلى أنقرة في أول زيارة منذ توليه مهام منصبه

توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه عام 2016 وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة التركية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي في بيان إنه من المنتظر أن تشهد الزيارة التباحث مع الجانب التركي حول الأوضاع المستعرة في المنطقة عموما وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل خاص في ضوء الاهتمام الكبير الذي تحظى به من الطرفين.

وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن يبحث الجانبان أيضا عددا من الموضوعات السياسية منها تعزيز العلاقات والتعاون بين الجامعة العربية وتركيا أخذا في الاعتبار دور ونشاط تركيا على الساحة الدولية وأيضا بالنظر للعلاقات المتميزة حاليا بين الجانبين في العديد من المجالات ومواقف تركيا الايجابية إزاء القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن أبوالغيط سيشارك في افتتاح الدورة ال15 لمنتدى التعاون الاقتصاد العربي – التركي الذي سيعقد يوم 17 أكتوبر الجاري في مدينة إسطنبول.