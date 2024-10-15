بنك برقان يعزّز التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى الكويت

تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية الصحية بسرطان الثدي، جدّد بنك برقان شراكته مع مستشفى الكويت من خلال تقديم فيديوهات توعوية عن مرض سرطان الثدي طوال شهر أكتوبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما نظّم ورشة عمل توعوية لموظفيه في مقرّه الرئيسي. وقد حضر الورشة التي قدمها كلٌ من الدكتورة زهراء أحمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة، والدكتورة مريم الشطي اختصاصي أول أشعة في مستشفى الكويت، عدد كبير من موظفات البنك. حيث قدّم الدكاترة مجموعة واسعة من النصائح المتعلّقة بالكشف عن سرطان الثدي والوقاية منه، كما تضمّنت جلسة أسئلة وأجوبة شارك فيها الحضور. وتأتي ورشة العمل التثقيفية في إطار البرنامج الشامل للمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان، والتزامه الراسخ بأعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، واهتمامه المتواصل بصحة وسلامة جميع موظفيه عقلياً وبدنياً ونفسيّاً.

وتعليقاً على ورشة العمل التثقيفية بسرطان الثدي، قالت السيدة/ خلود الفيلي، نائب مدير عام – التسويق المؤسسي والاتصالات في بنك برقان: “في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز صحة موظفينا، يسرّنا تجديد التعاون مع مستشفى الكويت، إحدى أفضل مزودي الرعاية الصحية في الكويت، حرصاً على سلامة وعافية موظفينا وعائلاتهم. ونرى أن تثقيف موظفينا ورفع مستوى التوعية بسرطان الثدي هو بمثابة خط الدفاع الأول والأهم ضد مخاطر هذا المرض. ونحن فخورون أن نضمّ جهودنا إلى جهود العديد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم للتوعية بسرطان الثدي طوال شهر أكتوبر، من منطلق إيماننا بالأثر الإيجابي لهذه الجهود على حياة الأفراد والمجتمع”.

ومن جانبها، قالت الدكتورة زهراء أحمد اسماعيل – استشاري جراحة عامة في مستشفى الكويت: “كطاقم طبي، نحن لا ندّخر جهداً في توفير أفضل رعاية وعلاج ممكنين لمرضى سرطان الثدي لتقليل آلامهم البدنية والنفسية، ومن بين هذه الجهود نشر الوعي حول الأساليب المُثبَتَة للكشف عن سرطان الثدي والوقاية منه. وكلما زادت التوعية بالمرض وطرق الوقاية منه في مجتمعنا، تعزّزت فرص حصول مرضى سرطان الثدي على الرعاية المناسبة في مرحلة مبكّرة من مرضهم أو حتى تجنّب المرض تماماً. كما أودّ أن أعرب عن فخرنا بالتعاون مع بنك برقان للعام الثاني في رسالتنا المشتركة لرفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي والمساهمة في صحة وعافية مجتمعنا”.

الدكتورة زهراء أحمد إسماعيل والدكتورة مريم الشطي مع ممثلي بنك برقان

وحرصاً على نجاح ورشة العمل التثقيفية، قدّمت الدكتورة مريم الشطي – اختصاصي أول أشعة في مستشفى الكويت، شرحاً مفصلاً عن العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي وكيفية الوقاية منه، واستعرضت خلال الورشة أيضاً مختلف أعراض سرطان الثدي التي يجب الانتباه لها وكيفية إجراء الفحص الذاتي الصحيح.

تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان حريص على نشر التوعية بأنماط الحياة الصحية وتعزيز التوعية المجتمعية في هذا الإطار من خلال مبادراته المتنوعة تحت مظلّة برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، عمل بنك برقان بشكل نشط على زيادة الوعي حول العديد من القضايا الصحية، بما في ذلك سرطان الثدي والسكري والصحة العقلية وأهمية التبرع بالدم.