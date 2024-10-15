جامعة الكويت و”زين” يستثمران بمهارات الفتيات الرقمية

أعلنت زين عن دعمها لورشة “تمكين الفتيات” – إحدى فعاليات بطولة الكويت الوطنية للروبوتات (KNRC) التي ينظّمها قسم علوم الحاسوب بكُلية العلوم في جامعة الكويت والهيئة العامة للشباب ووزارة التربية بالشراكة الاستراتيجية مع زين، والتي هدفت للاستثمار بقُدرات ومهارات الفتيات الرقمية من الفئات العمرية الصغيرة والشابة، وصقل مهاراتهن التقنية في عددٍ من المجالات الحديثة.

أتت هذه المُبادرة ضمن الرؤية المُشتركة لقسم علوم الحاسوب وزين لدعم الإبداع وتعزيز المهارات التقنية في المجتمع، وبالأخص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وهي التخصصات التي تتطلبها أسواق العمل الحديثة بشكلٍ مُتزايد، مع التركيز على صقل مهارات الفتيات والشابّات لتحفيزهن على الدخول في هذه المجالات والتميّز فيها.

أتت الورشة بالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وشهدت مشاركة ما يقارب 90 فتاة من الفئات العمرية 8 إلى 14 عاماً، تم خلالها تمكينهن من اكتساب مهارات جديدة في علوم الروبوتات والبرمجة، مع تعزيز قدراتهن في استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة المرتبطة بهذه المجالات عبر طرق تفاعلية وتطبيقية.

تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي

كما تم تنظيم مجموعة من الأنشطة العملية التي عزّزت روح التعاون والعمل الجماعي بين المُشاركات، مما ساهم في تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن وقُدرتهن على حل المشكلات والتفكير الإبداعي، وقام بتقديم الورش والإشراف عليها أعضاء من الهيئة الأكاديمية المُساندة من قسم علوم الحاسوب.

هذا العام، تعود زين كشريكٍ استراتيجيٍ للموسم الجديد من المُسابقة الوطنية للروبوتات بالتعاون مع قسم علوم الحاسوب والهيئة العامة للشباب ووزارة التربية، وقد لمست الشركة نجاحاً باهراً خلال دعمها للنسخة السابقة من هذه المبادرة بعد أشهرٍ من العمل الجاد والإبداع، والذي تُوّج بحصول فريق جامعة الكويت على جائزة “بناء أفضل روبوت” في بطولة العالم للروبوتات التي أقيمت في الولايات المُتحدة، وهو الأمر الذي يدعو للفخر بإبداعات شباب الكويت.

وتُسهم هذه المسابقة بتنمية شغف الطلبة والطالبات الكويتيين بالتكنولوجيا، وتعزيز التفكير الإبداعي لديهم، بالإضافة إلى مساعدتهم على رسم مسارهم الوظيفي المستقبلي وتهيئتهم للدخول في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تعتبر هذه الخطوة نتاجاً للتعاون المُباشر والفعّال بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتأهيل الجيل القادم من قادة التكنولوجيا في الكويت.

وتندرج هذه الشراكة الاستراتيجية تحت مظلّة مُبادرة “وطن الابتكار”، التي تشمل جميع مُبادرات وجهود زين لدعم الإبداع وتعزيز المهارات التقنية وتمكين ريادة الأعمال في المجتمع، وتستهدف الشباب من الطلبة والمُبادرين عبر برامج عديدة تستمر طوال العام بالتعاون مع عددٍ من الشركاء الاستراتيجيين.

تنمية شغف الطالبات بالتكنولوجيا