ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى بلجيكا لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الأولى الخليجية – الأوروبية ببروكسل

ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى بلجيكا لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الأولى الخليجية – الأوروبية ببروكسل

غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه البلاد اليوم متوجها إلى مملكة بلجيكا الصديقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة المشتركة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في العاصمة بروكسل.

وكان في وداع سموه على أرض مطار الكويت الدولي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.