سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 90 سنتا ليبلغ 77.80 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 90 سنتا ليبلغ 80ر77 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 70ر78 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58ر1 دولار لتبلغ 46ر77 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73ر1 دولار لتبلغ 83ر73 دولار.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري الصادرة أمس إن الطلب على خامات دول تحالف (أوبك +) تم تعديله نزولا بمقدار 200 ألف برميل يوميا عن تقييم الشهر السابق ليصل إلى 2ر43 مليون برميل يوميا وهو ما يزيد بنحو 500 ألف برميل يوميا على تقديرات عام 2024.

وأوضحت المنظمة أن الطلب على خامات (أوبك +) تم تعديله نزولا بمقدار 100 ألف برميل يوميا عن تقييم الشهرالسابق ليصل إلى 8ر42 مليون برميل يوميا للعام 2024 وهو ما يزيد بنحو 600 ألف برميل يوميا على التقدير لعام 2023.

وفي الصين أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس أن واردات البلاد من النفط الخام في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري انخفضت نحو 3 في المئة عن العام الماضي إلى 99ر10 مليون برميل يوميا.