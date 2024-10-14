مجلس الأمن الدولي يعرب عن “قلق بالغ” بعد إصابة جنود حفظ سلام في لبنان

مجلس الأمن الدولي يعرب عن “قلق بالغ” بعد إصابة جنود حفظ سلام في لبنان

أعرب مجلس الأمن الدولي الاثنين عن “قلق بالغ” بعد إصابة جنود حفظ سلام في لبنان فيما يواصل الاحتلال حملة عسكرية ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية.

وقالت سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال بيريسويل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي “على خلفية القتال المتواصل على طول الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان والأراضي المحتلة) يعرب المجلس عن قلقه البالغ بعدما تعرضت مواقع عدة لليونيفيل للقصف في الأيام الأخيرة. وقد أصيب جنود حفظ سلام عدة”.