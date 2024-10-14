دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا إلى ربع النهائي وإيطاليا وفرنسا تقتربان منه

بلغ المنتخب الألماني ربع نهائي دوري الامم الاوروبية لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه الهولندي 1-0 الإثنين، فيما اقتربت إيطاليا وفرنسا من التأهل أيضا بفوزهما على إسرائيل 4-1 وبلجيكا 2-1 في الجولة الرابعة للمستوى الأول.

في ميونيخ وضمن المجموعة الثالثة، تدين ألمانيا بالتأهل إلى مهاجم شتوتغارت ابن الـ 23 عاما جيمي ليفيلينغ الذي اشركه يوليان ناغلسمان اساسيا بعد اصابة دنيس اونديف خلال عملية الاحماء، ليفتتح غلته التهديفية في باكورة مبارياته الدولية في الدقيقة 64.

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى 10 نقاط، متقدمة بفارق 5 نقاط عن كل من هولندا الثانية التي مُنيت بخسارتها الاولى، والمجر التي تغلبت على مضيفتها البوسنة الأخيرة بهدفين لدومينيك سوبوسلاي (38 و50 من ركلة جزاء).

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الاربع للمستوى الاولى الى ربع النهائي.

وبكّر المنتخب الالماني في هز شباك الضيوف بعد دقيقتين من صافرة البداية عبر ليفيلينغ، إلا ان حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” ألغى الهدف بسبب حالة تسلل على الممرر سيرج غنابري.

ومرة جديدة برز ليفيلينغ وكاد أن يفتتح التسجيل، غير أن المدافع ستيفان دي فري حال دون وصول الكرة إلى شباك فريقه (28).

وفشل الفريق المضيف رغم سيطرته في الخروج متقدما من الشوط الاول الذي لم يشهد أي تسديدة لهولندا بين الخشبات الثلاث.

لكن في الشوط الثاني، وضع ليفيلينغ فريقه في المقدمة بعد ركنية من يوزوا كيميش، حاول تيم كليندينست الوصول للكرة برأسه، لكن مدافع توتنهام الانكليزي ميكي فان دي فين أعادها إلى المحور نحو مهاجم شتوتغارت الذي سددها قوية على “الطاير” بقدمه اليسرى استقرت في الشباك (64).

وحاولت هولندا ادراك التعادل بعد لعبة مشتركة بين هاتو وتشافي سيمونز ليسدد الاخير من 20 مترا كرة صدها باومان بقبضته اليمنى فوق العارضة (76).

فوز كبير لإيطاليا

ووسط أجواء أمنية مشددة وعدد محدود من المشجعين الحاضرين في مدرجات ملعب “فريولي” في أوديني بسبب الحرب الدائرة في غزة ولبنان، باتت إيطاليا على بُعد نقطة من ربع النهائي بفوزها على ضيفتها إسرائيل 4-1، فيما كرّست فرنسا تفوقها على مضيفتها وغريمتها بلجيكا بالفوز عليها 2-1 في المجموعة الثانية.

بعد فوزها في مباراتيها الأوليين على فرنسا 3-1 في باريس وإسرائيل 2-1 في بودابست، تعثرت إيطاليا في الجولة الماضية على أرضها بتعادلها مع بلجيكا 2-2 بعدما كانت متقدمة 2-0، متأثرة بالنقص العددي في صفوفها منذ الدقيقة 38 بعد طرد لورنتسو بيليغريني.

لكن فريق المدرب لوتشانو سباليتي، الساعي إلى محو خيبة المشاركة المخيبة في كأس أوروبا الصيف المنصرم والتنازل عن اللقب القاري، عاد الثلاثاء إلى سكة الانتصارات، رافعا رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة أمام فرنسا وست أمام بلجيكا، ما يعني أنه بحاجة إلى نقطة من مباراته المقبلة مع الأخيرة لحسم تأهله إلى ربع النهائي.

ورغم الأفضلية الميدانية الواضحة والفرص التي أتيحت له، عجز المنتخب الإيطالي عن الوصول إلى شباك الحارس عمري غلايزر حتى الدقيقة 41 حين وضعه ماتيو ريتيغي في المقدمة من ركلة جزاء استحصل عليها ساندرو تونالي من دور بيريتس.

وأضافت إيطاليا الهدف الثاني في مستهل الشوط الثاني برأسية لجوفاني دي لورنتسو إثر ركلة حرة نفذها زميله في نابولي جاكومو راسبادوري (54).

وبعدما قلص محمد أبو فاني الفارق للضيوف إثر ركلة ركنية (66)، رد دافيدي فراتيزي بالهدف الثالث لإيطاليا بعد عرضية من فيديريكو ديماركو (72).

وحسم دي لورنتسو النتيجة نهائيا بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 79 بعد تمريرة من البديل دستيني أودوغي.

فرنسا تكرّس تفوقها على بلجيكا

على ملعب الملك بادوان في بروكسل وبغياب القائد كيليان مبابي مجددا عن “الديوك” بسبب الإصابة، كرست فرنسا تفوقها على مضيفتها بلجيكا بالفوز عليها 2-1.

واستمرت عقدة “الشياطين الحمر” أمام الجار الفرنسي اللدود الذي خرج منتصرا من المواجهات السبع الأخيرة بين البلدين على صعيد البطولات الرسمية، ولم يخسر أمام منافسه منذ 9 أيلول/سبتمبر 1981 في تصفيات مونديال إسبانيا 1982.

وكان الفريق البلجيكي الذي افتقد نجمه كيفن دي بروين للإصابة والهداف روميلو لوكاكو من أجل التركيز على مهمته مع فريقه الجديد نابولي الإيطالي، الطرف الأفضل واستحق أن يكون في المقدمة لكنه فوّت الفرصة في الدقيقة 24 حين فشل يوري تيليمانس في ترجمة ركلة جزاء تسبب بها وليام صليبا باسقاطه لويس أوبندا في المنطقة المحرمة، وذلك بعدما أطاح الكرة فوق العارضة.

ودفعت بلجيكا ثمن هذه الفرصة بعد دقائق معدودة، إذ استحصلت فرنسا على ركلة جزاء نتيجة لمسة يد على فاوت فاس، فانبرى لها راندال كولو مواني بنجاح ليضع “الديوك” في المقدمة (35).

لكن فريق المدرب الألماني-الإيطالي دومينيكو تيديسكو دخل إلى استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من ضيفه بإدراكه التعادل بهدف رأسي لأوبندا بعد عرضية من تيموتي كاستانيّي تم التأكد من صحته عبر “في أيه آر” بعدما ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل (3+45).

وفي بداية الشوط الثاني، اعتقدت فرنسا أنها سجلت هدف التقدم بتسديدة من مشارف المنطقة لمانو كونيه، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على كولو مواني (58).

لكن كولو مواني عوّض على بلاده تسببه بإلغاء الهدف وعزز النتيجة بعد دقائق معدودة إثر لعبة جماعية جميلة وكرة رأسية بعد عرضية من لوكا دينييّ (62).

ورغم إكمالها اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد قائدها أوريليان تشواميني بالانذار الثاني (76)، بقيت فرنسا في المقدمة حتى النهاية.