وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

وزيرة الشؤون تؤكد التزام الوزارة بحماية أموال مساهمي الجمعيات التعاونية وإدارتها بمسؤولية وشفافية

14 أكتوبر، 2024
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أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الإثنين التزام (الشؤون) بحماية أموال مساهمي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وإدارتها بمسؤولية وشفافية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الوزيرة الحويلة بمناسبة افتتاحها السوق المركزي في جمعية أبو فطيرة التعاونية بحضور عدد من المسؤولين وممثلي اتحاد الجمعيات التعاونية.

وقالت الحويلة إن المجتهدين ستتم مكافأتهم في حين ستتم محاسبة المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

وأشادت بالعمل التعاوني الذي يعد “مصدر فخر واعتزاز للكويتيين” إذ يجسد قيم التعاون والتكافل التي عرف بها المجتمع الكويتي في الأزمات والمناسبات على مدار التاريخ.

المصدر
كونا
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14 أكتوبر، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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