أردوغان يندّد بعجز أممي “مخجل” عن حماية طواقم اليونيفيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين إن العجز الأممي عن حماية طواقم قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) من هجمات تتعرض لها، “مخجل” و”مقلق”.

وجاء في كلمة متلفزة للرئيس التركي خلال اجتماع لحكومته أن صورة الأمم المتحدة التي “لا تستطيع حتى حماية موظفيها هي مدعاة للخجل للنظام العالمي ومبعث قلق”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأضاف أردوغان “هل يمكنكم أن تتخيلوا؟ تدخل دبابات الاحتلال منطقة اليونيفيل وتهاجم قوات حفظ السلام، بل وتصيب بعضهم بجروح، لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يكتفي بالتفرج”.

وأصيب خمسة من عناصر اليونيفيل بجروح في جنوب لبنان في الأيام الأخيرة في إطار العملية البرية العسكرية التي يشنها الاحتلال ضد حزب الله.

واتّهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة التي تضم نحو 9500 جندي من جنسيات مختلفة جيش الاحتلال بـ”تعمّد” إطلاق النار على مواقعها.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة الأحد بهذه الهجمات معتبرا أنها قد ترقى إلى مستوى “جريمة حرب”.

تنتشر قوة اليونيفيل في جنوب لبنان عند الحدود مع الأراضي المحتلة وهي عالقة في مرمى النيران بين الاحتلال وحزب الله منذ فتح الحزب جبهة “إسناد” لغزة ضد الدولة الصهيونية في تشرين الأول/أكتوبر 2023.