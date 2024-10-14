وزير الصحة الكويتي يسلم جائزة الكويت لمكافحة السرطان وأمراض القلب لعام 2024 في قطر

سلم وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين (جائزة الكويت لمكافحة السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري) لعام 2024 إلى الدكتور عاصم حمزة من الأردن والبروفيسور داود خليلي من إيران وذلك في إطار جهود دولة الكويت العالمية المستمرة لمكافحة الأمراض المزمنة والارتقاء بالصحة العامة.

جاء ذلك على هامش الدورة ال71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي انطلقت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة اليوم وتختتم في 17 أكتوبر الجاري.

وأكد الوزير العوضي في كلمته خلال الحفل أن “هذه الجائزة تعكس التزام دولة الكويت الراسخ بدعم البحث العلمي والمبادرات الرائدة التي تهدف إلى تحسين صحة الشعوب في منطقتنا والعالم” مشيرا إلى أن دولة الكويت تعمل منذ عقود على تعزيز الصحة العامة من خلال تبني نهج شامل لمكافحة الأمراض المزمنة خاصة تلك التي تشكل تهديدا كبيرا لحياة الملايين مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

كما أشار إلى أن دولة الكويت تضع مكافحة هذه الأمراض ضمن أولوياتها الرئيسية في إطار خطتها الوطنية للتنمية وبرنامج عمل الحكومة ووزارة الصحة مؤكدا إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الطموحة التي تركز على الوقاية والتشخيص المبكر بهدف تقليل الأعباء الصحية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه الأمراض حيث تشمل هذه البرامج حملات توعوية واسعة النطاق تستهدف تثقيف المجتمع حول عوامل الاختطار المرتبطة بهذه الأمراض.

وشدد العوضي في هذا الصدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات الصحية معربا فخره لكون دولة الكويت في مقدمة الدول التي تدعم الأبحاث والابتكارات في مجال الصحة وتسعى دائما إلى بناء شراكات قوية مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لمواجهة هذه التحديات.

وهنأ الوزير العوضي الفائزين بجائزة الكويت لهذا العام مشيدا بإنجازاتهم العلمية والبحثية حيث تقدم بأحر التهاني للدكتور عاصم حمزة من الأردن تقديرا لإسهاماته البارزة في مجال مكافحة السرطان.

كما أشاد بجهوده الحثيثة في تحسين صحة المرضى وتطوير الأبحاث الطبية مؤكدا أن عمله يمثل نموذجا يحتذى به في مجال الطب والعلاج.

وقدم التهاني للبروفيسور داود خليلي من إيران على جهوده المتميزة في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية مؤكدا أن إسهاماته العلمية تعد خطوة مهمة في مواجهة الأمراض المزمنة التي تؤثر على حياة الملايين في المنطقة متمنيا له المزيد من النجاحات في مسيرته العلمية.

وتوجه وزير الصحة الكويتي بالشكر الجزيل للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي على قيادتها المتميزة ودعمها المستمر للمبادرات الصحية في المنطقة.

كما أعرب عن شكره لأمانة منظمة الصحة العالمية على جهودها في تنظيم الجائزة وتقدير المبدعين في مجال الصحة العامة ولوزير الصحة العامة في دولة قطر الشقيقة الدكتورة حنان الكواري على حسن الاستضافة مهنئا اياها على نجاح هذه الدورة.

واختتم العوضي كلمته بالتأكيد على أن “هذا التكريم لا يقتصر فقط على الفائزين بل هو لجميع العاملين بجد وإخلاص في مجال مكافحة الأمراض المزمنة وتحسين صحة المجتمع”.

وأكد أن دولة الكويت ستواصل دعمها للبحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لبناء مجتمعات صحية مستدامة مشددا على أهمية الاستمرار في العمل المشترك لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة.

يذكر أن (جائزة الكويت لمكافحة السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري) هي جائزة دولية أطلقت عام 2003 بهدف تكريم الأفراد والمؤسسات التي تسهم بشكل ملموس في تحسين الصحة العامة من خلال الأبحاث العلمية والبرامج الصحية المبتكرة.

ويضم الوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة ال71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى جانب وزير الصحة كلا من الوكيل المساعد للخدمات الصحية الخارجية في وزارة الصحة الدكتور هشام كلندر والوكيل المساعد للرعاية الصحية الدكتورة نادية الجمعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ورئيس (المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية) الدكتورة سندس القبندي واستشاري الصحة العامة في الوزارة الدكتور محمد السعيدان.