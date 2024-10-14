“الصندوق الكويتي للتنمية” يقدم منحة بمليوني دولار لمؤسسة الحسين للسرطان الأردنية

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الاثنين اتفاقية منحة سابعة لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان الأردنية بقيمة مليوني دولار للمساهمة في علاج اللاجئين السوريين ممن يتلقون العلاج في الأردن.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر وعن الجانب الأردني رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان الأميرة غيداء طلال بحضور سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان وعدد من المسؤولين في المؤسسة.

وأعربت الأميرة غيداء في تصريح صحفي عقب التوقيع عن اعتزازها بالشراكة المهمة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية معربة عن تقديرها لدوره الإنساني وعطائه اللامحدود الذي ساهم في إنقاذ حياة مرضى السرطان على مر السنوات.

بدوره أكد البحر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه بتوقيع هذه الاتفاقية وصلت قيمة المنح لمركز الحسين للسرطان من خلال الاتفاقيات السبع إلى 5ر11 مليون دولار لضمان تقديم العلاج للاجئين السوريين في الأردن.

وأشار إلى أن الاتفاقية السابعة تبلغ قيمتها مليوني دولار لضمان تمتع المرضى بجميع أنواع العلاج في المركز حيث تستهدف هذه الاتفاقيات اللاجئين في الأردن وتحديدا اللاجئين السوريين.

صورة جماعية

وأشاد البحر بالخدمات التي يقدمها مركز الحسين للسرطان والتي تعتبر من الخدمات الأكثر تميزا في علاج أمراض السرطان على المستويين العربي والإقليمي.

من جانبه قال السفير المري في تصريح مماثل ل(كونا) أن هذه الاتفاقية السابعة التي يوقعها الصندوق الكويتي للتنمية تأتي استكمالا لجهود الاستجابة الإنسانية الكويتية لدعم أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن.

وعبر عن سعادته بلقاء مجموعة من المرضى والمراجعين من اللاجئين السوريين والأطفال من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان الذي يتميز بالمستوى الذي يقدمه للمرضى وأسرهم والاهتمام بصحتهم النفسية وأوضاعهم الاجتماعية.

وتعد هذه المساهمة السابعة من نوعها بين المؤسستين في مجال الدعم الإنساني ضمن إطار جهود دولة الكويت في تقديم العون الإنساني للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم.

وسبق أن قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 5ر9 مليون دولار من خلال ست منح لمؤسسة الحسين للسرطان للمساهمة في علاج اللاجئين السوريين المصابين بمرض السرطان في المملكة الأردنية الهاشمية.