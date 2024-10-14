وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال افتتاحها للصالة في مقر إدارة الرعاية الأسرية بمجمع الوزارات

وزيرة الشؤون: افتتاح صالة استقبال خاصة للمفرج عنهم بمجمع الوزارات لتسهيل إجراءاتهم

14 أكتوبر، 2024
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قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة إن افتتاح صالة خاصة لاستقبال حالات المفرج عنهم والمرضى التائبين يهدف إلى تسهيل إجراءاتهم وتوفير بيئة ملائمة لمعالجة طلباتهم بكفاءة وسرعة أكبر.

وأضافت الحويلة في بيان صحفي اليوم الاثنين عقب افتتاحها للصالة في مقر إدارة الرعاية الأسرية بمجمع الوزارات (بلوك 13)الطابق الأرضي أن المرحلة الأولى تشمل استقبال الحالات الجديدة فقط على أن يتم تحويل الملفات المستمرة والحالات القديمة في المرحلة الثانية لضمان انسيابية العمل وعدم تعطيل الخدمات.

وأوضحت أن هذه الصالة ستسهم في تسريع عرض الطلبات على لجنة المساعدات العامة واللجان الفرعية المنبثقة عنها لتحقيق استجابة أكثر فعالية.

وتقدمت الحويلة بالشكر إلى وزارة الداخلية على سرعة استجابة رئيس قسم حماية المؤسسات والهيئات في المجمع وتعاونهم في تخصيص أفراد من الشرطة لضمان الأمن داخل الإدارة.

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال افتتاحها للصالة في مقر إدارة الرعاية الأسرية بمجمع الوزارات
المصدر
كونا
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14 أكتوبر، 2024
0 43 دقيقة واحدة

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