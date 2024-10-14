الجيش الروسي

الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا

14 أكتوبر، 2024
0 38 دقيقة واحدة

أعلن الجيش الروسي الإثنين سيطرته على قرية صغيرة في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، في وقت تواصل قواته التقدم التدريجي في مناطق شرق البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها “حرّرت قرية ليفاندي في منطقة زابوريجيا واتخذت مواقع ملائمة أكثر”.

وكانت القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على هذه القرية في حزيران/يونيو 2023 خلال هجوم مضاد شنّته ضد القوات الروسية التي غزت البلاد اعتبارا من مطلع عام 2022.

ويشن الجيش الروسي الذي يسيطر على حوالى 20% من الأراضي الأوكرانية، هجوما منذ عام تقريبا، ويتقدم بشكل خاص في دونباس (شرق) باتجاه بوكروفسك، وهي منطقة استراتيجية للقوات الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن نهاية الأسبوع الماضي أنه يريد أن تنتهي الحرب مع روسيا عام 2025، رغم أن مطالب كييف وموسكو لتحقيق السلام لا تزال تبدو متباعدة في هذه المرحلة.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
14 أكتوبر، 2024
0 38 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

بوريل يندد بهجمات الاحتلال “غير المقبولة” على مواقع اليونيفيل

14 أكتوبر، 2024

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران على خلفية تزويد روسيا بصواريخ بالستية

14 أكتوبر، 2024

الصين تنشر مقاتلات وسفنا حربية ضمن المناورات حول تايوان

14 أكتوبر، 2024

غوتيريش: الهجمات على اليونيفيل قد ترقى إلى مستوى “جريمة حرب”

13 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى