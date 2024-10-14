الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الإثنين سيطرته على قرية صغيرة في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، في وقت تواصل قواته التقدم التدريجي في مناطق شرق البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها “حرّرت قرية ليفاندي في منطقة زابوريجيا واتخذت مواقع ملائمة أكثر”.

وكانت القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على هذه القرية في حزيران/يونيو 2023 خلال هجوم مضاد شنّته ضد القوات الروسية التي غزت البلاد اعتبارا من مطلع عام 2022.

ويشن الجيش الروسي الذي يسيطر على حوالى 20% من الأراضي الأوكرانية، هجوما منذ عام تقريبا، ويتقدم بشكل خاص في دونباس (شرق) باتجاه بوكروفسك، وهي منطقة استراتيجية للقوات الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن نهاية الأسبوع الماضي أنه يريد أن تنتهي الحرب مع روسيا عام 2025، رغم أن مطالب كييف وموسكو لتحقيق السلام لا تزال تبدو متباعدة في هذه المرحلة.