بوريل يندد بهجمات الاحتلال “غير المقبولة” على مواقع اليونيفيل

بوريل يندد بهجمات الاحتلال “غير المقبولة” على مواقع اليونيفيل

ندد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين بهجمات الاحتلال “غير المقبولة إطلاقا” على مواقع قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وقال للصحافيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إن دول التكتل الـ27 “اتفقت على الطلب من الاحتلال التوقف عن مهاجمة اليونيفيل”. وأضاف أن “مهاجمة قوات الأمم المتحدة أمر غير مقبول إطلاقا”.

وأصيب خمسة من عناصر اليونيفيل بجروح في جنوب لبنان في الأيام الأخيرة في إطار العملية البرية العسكرية التي يشنها الاحتلال ضد حزب الله.

واتّهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة التي تضم حوالى 9500 جندي من مختلف الجنسيات الجيش الإسرائيلي بـ”تعمّد” إطلاق النار على مواقعها.

وقال بوريل إن “العديد من الأعضاء الأوروبيين يشاركون في هذه المهمة… عملهم مهم للغاية”، في إشارة الى أربع دول تساهم في هذه القوة هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا.

ودعا رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد إلى إبعاد عناصر اليونيفيل المنتشرين في جنوب لبنان عن مناطق الخطر، مشيرا إلى أن حزب الله يستخدمهم “دروعا بشرية”.

لكن اليونيفيل رفضت مغادرة مواقعها.