الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران على خلفية تزويد روسيا بصواريخ بالستية

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران على خلفية تزويد روسيا بصواريخ بالستية

أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أنه قرر بدوره فرض عقوبات على إيران المتهمة بتسليم صواريخ بالستية لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ إنهم قرروا فرض عقوبات على 14 كيانا وفردا في إيران بينهم شركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير”، لقيامهم بتسليم أو تسهيل تسليم صواريخ بالستية إلى موسكو، كما ذكرت الدول الـ27 في بيان.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اعتمدت عقوبات على خلفية المسألة نفسها في منتصف أيلول/سبتمبر.