بنك برقان يختتم رعايته للبطولة الدولية الأولى المفتوحة للبادل بالشراكة مع جمعية الكشافة الكويتية

اختتم بنك برقان رعايته للبطولة الدولية الأولى المفتوحة للبادل (فئة الرجال والسيدات) والتي نظّمتها جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية وبمشاركة عالية المستوى من الدول الخليجية والعربية، حيث أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2024 على ملاعب Ocean Padel Academy.

وتأتي رعاية بنك برقان لهذه البطولة في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية، وجهوده لدعم قطاع الرياضة والمواهب الكويتية، إضافة إلى تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع الكويتي والتركيز على تحقيق التغيير الإيجابي في البلاد.

وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة/ حصة النجادة، مدير أول – الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان، قائلة: “سعداء بشراكتنا مع جمعية الكشافة الكويتية ورعاية البطولة الدولية الأولى للبادل. يعتبر هذا الحدث الرياضي المميّز إضافة إلى مجموعة الأنشطة والفعاليات الرياضية التي يتبنّاها ويدعمها بنك برقان ضمن إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. سعينا من خلال هذه البطولة أيضاً إلى تعزيز الثقافة الرياضية في الكويت ودعم اللاعبين الشباب. سعدنا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المحترفين والهواة من فئتي الرجال والسيدات الذين أظهروا جميعاً أداءً مميزاً وروحاً رياضية استثنائية، ونبارك للفائزين بالمراكز المتقدّمة الذين استحقوا فوزهم بجدارة”.

وفاز بالمركز الأول من الرجال كلٌ من أحمد خميس وداني نمور، بينما حصل على المركز الثاني كلٌ من عمار التميمي وحمود الجنيل، بينما توّج بالمركز الأول من النساء كلٌ من جود تيفوني ومريم السراج، وبالمركز الثاني كلٌ من دلال المسقطي ونور حسن.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية السيد/ حسين المقصيد: “فخورون جداً بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة الدولية الأولى للبادل، والذي يعكس التزامنا بتعزيز قطاع الرياضة. شهدت البطولة منافسة شريفة من رياضيين من مختلف الدول الخليجية والعربية، وهو ما يتماشى مع قيم ومبادئ الحركة الكشفية. كما نثمّن رعاية بنك برقان لهذا الحدث ودعمه المستمرّ للرياضة والشباب، مما ساهم في إنجاح البطولة وتحقيق أهدافها.”

ويقدّم بنك برقان على مدار العام برنامجاً حافلاً من الأنشطة والمبادرات الرياضية، كجزء من استراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان سبق ونظم بطولته الأولى للبادل والتي جسّدت حدثاً استثنائياً شاملاً وتجربة اجتماعية مميزة للمشاركين وللحضور ولعائلاتهم. كما قدّم بنك برقان رعايته وشارك في العديد من الأنشطة الرياضية منها بطولة الاتحاد الكويتي للفروسية، دوري كرة القدم للسيدات، نهائي بطولة كأس الأمير ونهائي كأس ولي العهد، إلى جانب دعم الرياضيين الكويتيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024.

ممثلو بنك برقان سند العبد الهادي ومحمد عبدال ومحمد علي يتسلّمون درعاً تقديرياً لرعاية البنك للبطولة صورة جماعية للفائزين في البطولة الدولية الأولى المفتوحة للبادل مع ممثلي بنك برقان واللجنة المنظمة