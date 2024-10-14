المرزوق: استثمار “زين” بالذكاء الاصطناعي يجعلها الشريك الأول للقطاع الحكومي في تطبيق التحوّل الرقمي

شارك الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق في جلسة حوارية على هامش مؤتمر يوم السحابة (Cloud Day 2024) الذي أقامته شركة Google Cloud مؤخّراً في الكويت، تحت رعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر ونُخبة من القياديين والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.

شارك المرزوق في الجلسة النقاشية التي أقيمت بعنوان “استراتيجيات للقادة لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي”، والتي شارك فيها قادة ومسؤولون تنفيذيون من Google Cloud وكبرى المؤسسات العاملة في القطاعات الحيوية المُختلفة في البلاد مثل الاتصالات، البنوك، والقطاع النفطي.

خلال الجلسة، أكّد المرزوق أن استثمار زين المُبكّر في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) يجعلها الشريك الأول للقطاع الحكومي للإسهام في جهود التحوّل الرقمي، وخدمة أهداف رؤية “كويت جديدة 2035″، وتحقيق النمو الاقتصادي المُستدام، وذلك بالتعاون مع شُركائها العالميين من كبار روّاد التكنولوجيا العالميين مثل Google Cloud.

كما ناقش المرزوق خُطط وجهود زين في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وأهمية توظيفها لتعزيز خدمة العملاء وإثراءها، وتقديم تجارب شخصية مُصممة خصيصاً لاحتياجاتهم الفريدة من نوعها في سوق محموم بالمنافسة، واستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الصلة مثل الدردشة المؤتمتة، وتطبيقات خدمة العملاء التفاعلية، والدعم الاستباقي للعملاء وغيرها.

المرزوق سلّط الضوء على جهود زين في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي

وسلّط المرزوق الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتيحها هذه التقنيات لتطوير أداء وكفاءة شبكات الاتصالات، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالشركة، واستكشاف الفوائد التشغيلية للذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات بشكلٍ عام.

وناقشت الجلسة أيضاً استراتيجيات الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحقيق العائد على هذا الاستثمار، وضمان تنفيذ هذه المبادرات بنجاح، بالإضافة إلى ضرورة التعاون البنّاء بين مؤسسات القطاع الخاص، وروّاد التكنولوجيا العالميين، والمؤسسات التعليمية، بهدف دفع عجلة الابتكار وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف المجالات.

وشهدت فعاليات مؤتمر يوم السحابة أيضاً مُشاركة خبير الابتكار وريادة الأعمال في زين الكويت هيا المانع في جلسة تفاعلية، ناقشت الحضور خلالها مبادرات وجهود زين في تسريع الشركات التكنولوجية الناشئة عبر برنامجها المُبتكر Zain Great Idea، وسلّطت المانع الضوء على جهود زين لتمكين أصحاب الشركات الناشئة من الاستفادة من الإمكانات الهائلة لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم مشاريعهم وإثراء تجارب عملائهم.

وبكونها مُزوّداً رائداً للخدمات الرقمية، تؤمن زين بأهمية تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لقيادة مسيرة التحوّل الرقمي وتعزيز الابتكار الرقمي، حيث تسعى لتعزيز جهودها للدفع بالخدمات المُبتكرة المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة شبكات 5.5G، فهي تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي في تحويل شبكات الاتصالات عبر تحسين الأداء والجودة والعمليات والصيانة وترشيد الاستهلاك والتحليلات وغيرها.

هيا المانع ناقشت دور زين في تمكين أصحاب الأعمال الناشئة من تبني حلول الذكاء الاصطناعي