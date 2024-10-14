بنك الخليج يعقد الجلسة الشهرية ضمن سلسلة جلسات “WOW” الحوارية

في إطار جهوده المتواصلة لتمكين المرأة، نظم بنك الخليج الجلسة الحوارية الشهرية ضمن سلسة (Women of Wisdom) WOW، بمشاركة عدد كبير من الموظفات في مختلف الإدارات على مستوى البنك بهدف توفير منصة لهن للتعارف والمشاركة وتبادل الخبرات والأفكار الجديدة، إضافةً إلى مناقشة التحديات التي تواجهها المرأة خلال مسيرتها المهنية.

وفي هذا الإطار، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج السيدة/ سلمى الحجاج إن جلسة هذا الشهر تخللها تمارين في الوعي التام وسبل تعزيز الصمود والثقة بالنفس، وهي موجهة للنساء العاملات في قطاع الشركات.

وبينت الحجاج أن هذه الجلسة تم تصميمها لتزويد النساء العاملات بأدوات عملية هادفة لتعزيز الوعي التام ومهارات الصمود والثقة بالنفس في مكان العمل، حيث تركز على مواضيع أساسية لمساعدة المرأة في التغلب على التحديات الوظيفية بكل ثقة ووضوح.

وأضافت: تضمنت الجلسة تمارين الوعي التام والهادفة لتخفيف التوتر وتعزيز التركيز، إضافةً إلى مناقشة أهمية الصمود وعلاقته بتحقيق النمو والقدرة على التكيّف. كما قدمت الجلسة الفرصة للنساء العاملات للتعرف على نقاط قوتها وإمكانياتها.

صورىة جماعية للمشاركات في الجلسة يتوسطهم سلمى الحجاج

وأشار إلى أن بنك الخليج يضع قضية تمكين المرأة داخل البنك والمجتمع ضمن أولوياته، بداية من عملية التوظيف مروراً بالتدريب والتطوير عالي المستوى، وصولاً إلى مساعدتهن على الترقي إلى المناصب القيادية.

واستعرضت جهود البنك في مجال تمكين المرأة وخلق بيئة عمل تتسم بالعدالة والمساواة، مشيرة إلى أن بنك الخليج كان من أوائل الموقعين على مباديْ الأمم المتحدة لتمكين المرأة في الكويت، وأول بنك كويتي يقوم بإلغاء كل حالات التمييز بين موظفيه من النساء والرجال، ويحقق المساواة الكاملة بينهم في المزايا الوظيفية، وذلك تماشياً مع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بتمكين المرأة، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك 2025 ورؤية الكويت 2035.

يذكر أن بنك الخليج أطلق برنامج Women Of Wisdom (WOW) كمبادرة داخلية للموظفين في عام 2017، ضمن المبادرات الرائدة للبنك في مجال تمكين المرأة داخل البنك وفي المجتمع، وكذلك لدعم المزيد من النساء في مساراتهن المهنية أثناء سعيهن للوصول إلى المناصب القيادية، حيث يوفر البرنامج فرص التواصل للموظفات من خلال التجمعات الشهرية التي تناقش مختلف الموضوعات المتعلقة بالتوازن بين العمل والحياة.