وزارة الخارجية

دولة الكويت تدين مصادرة سلطات الاحتلال لمقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة

14 أكتوبر، 2024
0 39 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن إدانة دولة الكويت لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة وتحويله إلى بؤرة استيطانية وذلك في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن دولة الكويت تؤكد رفضها وتصديها لكل محاولات الكيان المحتل التي تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وشددت على أهمية الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يطال حياة الأبرياء والدور الإنساني المهم لوكالة (الأونروا).

المصدر
وزارة الخارجية
الوسوم
14 أكتوبر، 2024
0 39 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

رئيس “نزاهة” يؤكد أهمية الاجتماع العاشر للجنة الوزارية للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بقطر

13 أكتوبر، 2024

الإحصاء: 3.2% نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني من 2024

13 أكتوبر، 2024

وزير الخارجية يبحث مع مساعديه أطر تعزيز العمل بالوزارة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية

13 أكتوبر، 2024

“قوة الإطفاء” تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

13 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى