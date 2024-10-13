رئيس “نزاهة” يؤكد أهمية الاجتماع العاشر للجنة الوزارية للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بقطر

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم اليوم الاحد أهمية المشاركة في الاجتماع الـ10 للجنة الوزارية للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف الابراهيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي من شأنها دعم وتعزيز أواصر التعاون في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وهي في مجملها اجراءات وتدابير “نسعى من خلالها الى تطوير وتحديث قدراتنا وسياساتنا وانظمتنا وتشريعاتنا الوطنية بما يواكب التطورات الاقليمية والدولية”.

ووجه الابراهيم التهنئة للملكة العربية السعودية بمناسبة رئاستها للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات انفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وكذلك حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على مقعد في اللجنة التوجيهية للشبكة خلال شهر سبتمبر الماضي بالصين مبينا أن هذا الامر يعد إنجازا للمنظومة الخليجية.

كما اشار إلى أنه تم تكريم الفائزين من ابناء دول مجلس التعاون في المسابقة الاولى للبحوث والدراسات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق وفي الاستمرار بهذه الفعاليات التي من شأنها دعم البحث العلمي واثراء الممارسين المعنيين في هذا المجال.

وفي ختام تصريحه رحب الابراهيم بالوفود الخليجية في الاجتماعات المقبلة في دولة الكويت العام المقبل.