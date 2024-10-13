ماكرون يدعو الرئيس الإيراني إلى “دعم تهدئة شاملة” في الشرق الأوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد نظيره الإيراني مسعود بزشكيان إلى “دعم تهدئة شاملة” في قطاع غزة، ولبنان حيث يقاتل جيش الاحتلال حزب الله المدعوم من إيران.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أكد خلال اتصال هاتفي مع بزشكيان على “مسؤولية إيران في دعم تهدئة شاملة واستخدام نفوذها في هذا الاتجاه لدى الأطراف المزعزعين للاستقرار الذين يتلقون دعمها”.

من جانبه، قال مكتب الرئيس الإيراني إن الزعيمين ناقشا كيفية تأمين “وقف لإطلاق النار بين حزب الله والاحتلال”.

وأضاف المكتب أن بزشكيان “طلب من الرئيس الفرنسي العمل مع دول أوروبية أخرى لإرغام النظام الصهيوني على وضع حد للإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة في غزة ولبنان”.

خاض جيش الاحتلال “معارك مباشرة” مع حزب الله في جنوب لبنان الأحد حيث أعلن للمرة الأولى أسر مقاتل من الحزب. كما يكثف غاراته الجوية على مناطق متفرقة في البلد المجاور.

بدوره، أفاد الحزب اللبناني المدعوم من إيران عن اشتباكات عنيفة “من المسافة صفر” واستهداف “معسكر تدريب” في مدينة حيفا بطائرات مسيّرة.