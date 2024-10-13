الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي

الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع وزير الاقتصاد السعودي التعاون بالمجالات الاقتصادية

13 أكتوبر، 2024
0 38 دقيقة واحدة

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاحد مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية في المجالات الاقتصادية.

وقال بيان للأمانة العامة إن ذلك جاء على هامش الاجتماع السادس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر البيان أن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية في المجالات الاقتصادية بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الأمين العام خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم جهود مجلس التعاون بكافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي مشيدا بالجهود التي تبذلها لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

المصدر
وكالات
الوسوم
13 أكتوبر، 2024
0 38 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

اليونيفيل تعلن أنها طلبت تفسيرا من الاحتلال بعد “الانتهاكات المروعة”

13 أكتوبر، 2024

بغداد ترفض أي توسيع للحرب باتجاه إيران وأي استغلال للأجواء العراقية

13 أكتوبر، 2024

الصليب الأحمر يعلن عن إصابات وأضرار طالت أحد طواقمه جراء غارة للاحتلال في جنوب لبنان

13 أكتوبر، 2024

الاحتلال يعلن خمس مناطق جديدة على طول الحدود مع لبنان مناطق عسكرية مغلقة

12 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى