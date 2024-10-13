الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع وزير الاقتصاد السعودي التعاون بالمجالات الاقتصادية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاحد مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية في المجالات الاقتصادية.

وقال بيان للأمانة العامة إن ذلك جاء على هامش الاجتماع السادس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر البيان أن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية في المجالات الاقتصادية بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الأمين العام خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم جهود مجلس التعاون بكافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي مشيدا بالجهود التي تبذلها لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.