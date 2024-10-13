الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية

الإحصاء: 3.2% نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني من 2024

13 أكتوبر، 2024
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قالت الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية إن الناتج المحلي الإجمالي أظهر نموا بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 3.2% مقارنة بالربع الثاني من العام 2023 لتسجل ما قيمته نحو 12.4 مليار دينار كويتي (نحو 39.2 مليار دولار أمريكي).

وأوضحت (الإحصاء) اليوم الأحد في نشرتها حول تقديرات الناتج المحلي الاجمالي الربع سنوي بالاسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من 2024 أن النمو في الأسعار الجارية يرجع الى التأثر بارتفاع متوسط أسعار النفط الخام في الربع الثاني بنسبة 8.5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 لتصل الى ما يقارب 86.6 دولار للبرميل.

وأضافت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثاني من 2024 بلغت حوالي 45.8% مسجلة حوالي 5.6 مليار دينار (نحو 18.5 مليار دولار) في حين بلغت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي 6.7 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار) بنمو 5.1% مقارنة بالربع الثاني من 2023.

في المقابل أظهرت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجع بنسبة 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 إذ بلغت القيمة التقديرية له حوالي 9.8 مليار دينار (نحو32.4 مليار دولار). 

المصدر
كونا
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13 أكتوبر، 2024
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