“قوة الإطفاء” تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

نظمت قوة الإطفاء العام اليوم الأحد فعالية بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث بعنوان (تمكين الجيل القادم من أجل مستقبل قادر على الصمود).

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن الفعالية التي افتتحها نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة بالتكليف العميد أحمد حمود تركز على دور التعليم في حماية الأطفال والشباب وتمكينهم من أجل مستقبل آمن من الكوارث والدعوة لتسخير قطاع التعليم للحد من مخاطر الكوارث التي قد يتعرض لها الأطفال في سن المدرسة وضمان قدرة المدارس في الصمود بمواجهة الكوارث.

وأكدت أن الفعالية تسهم بتأهيل الأطفال والشباب لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الإنذار والتحذير بالكوارث وشيكة الحدوث التي تطلقها الجهات المختصة.

وأضافت أن الفعالية تسهم كذلك في إقرار وتنفيذ الإطار الشامل للسلامة المدرسية (2022-2030) الذي يتمحور حول ركائز (مرافق مدرسية أكثر أمانا والسلامة المدرسية وإدارة استمرارية التعليم وتعليم الحد من المخاطر والقدرة على الصمود).

وأفاد البيان بأن الفعالية تخللها إقامة ورش عمل شارك بها كل من وزارات الداخلية والإعلام والصحة والتربية بالإضافة إلى إدارة الأرصاد الجوية وحضور ممثلين عن جهات حكومية وغير حكومية.