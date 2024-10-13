اليونيفيل تعلن أنها طلبت تفسيرا من الاحتلال بعد “الانتهاكات المروعة”

اليونيفيل تعلن أنها طلبت تفسيرا من الاحتلال بعد “الانتهاكات المروعة”

قالت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الأحد إنها طلبت “تفسيرا” من جيش الاحتلال بعد “انتهاكات مروعة” طالت عديدها وإحدى قواعدها في جنوب لبنان، وذلك بعد مطالبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الأمم المتحدة بإبعاد اليونيفيل من الحدود.

وأوردت اليونيفيل في بيان “نذكّر الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات”، موضحة أنها طلبت “من الجيش الإسرائيلي تفسيرا لهذه الانتهاكات المروعة” بعد دخول قوة اسرائيلية لأحد مواقعها “عنوة” واعتراض حركة عناصرها قرب الحدود مع لبنان.