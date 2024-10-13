وزيرة المالية الكويتية تشارك باجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية

شاركت دولة الكويت بوفد برئاسة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم الاحد في الاجتماع السادس للجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان إن مشاركة دولة الكويت في اجتماع اللجنة الوزارية بالدوحة تأتي في إطار المساعي للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروع جدول أعمال الاجتماع ومناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال يأتي في مقدمتها تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري والاجتماع العاشر للجنة كبار المسؤولين ومقترح مشروع جدول أعمال الدورة الثانية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد مسودة تصور حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك وتطوير آلية عمل منظومة اللجان وفرق العمل المرتبطة به بشكل مبدئي والاحاطة بخريطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025 وتقرير أهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون.

وناقشت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن مواعيد الاجتماعات القادمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية واللجنة الوزارية ولجنة كبار المسؤولين ومذكرة الأمانة العامة بشأن مراجعة البرنامج الزمني لتحقيق الوحدة الاقتصادية وتقرير مفاوضات التجارة الحرة بالإضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن قرار المجلس الوزاري في دورته ال158 بشأن تحديد آلية مناسبة لعرض موازنة المكتب وكذلك تم استعراض ميزانية مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

واطلعت اللجنة على تحضيرات المؤتمر الاقتصادي الخليجي الدولي الأول خلال العام 2025 وكذلك لوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة ومخرجات المسح الإحصائي حول قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشتركة والدراسات والمشاريع التي يقوم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمتابعتها.

ونقل البيان تأكيد الوزيرة الفصام حرص دولة الكويت على المشاركة في مثل هذه الاجتماعات مع دول المجلس لما لها من أثر كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية مستقبلا وتعزيز مسيرة التعاون المثمر فيما بينها.

كما رحبت الوزيرة الفصام باستضافة اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي العام المقبل في دولة الكويت.