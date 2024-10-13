السكنية: قدمنا أكثر من 42 ألف خدمة للمواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي

السكنية: قدمنا أكثر من 42 ألف خدمة للمواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأحد تقديم 42217 خدمة للمواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي بما فيها خدمات إلكترونية قدمت من خلال تطبيق (سهل) الحكومي وموقع المؤسسة الالكتروني.

وقال نائب المدير العام لقطاع العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة عمر رويح في تصريح صحفي إن إجمالي عدد طلبات التخصيص لمشروع (جنوب مدينة سعد العبدالله) بلغ 4512 طلبا لاصحاب الطلبات المسجلة حتى يونيو 2007.

وأضاف الرويح أن نسبة الانجاز الفعلية ضمن مشروع (جنوب صباح الأحمد) بلغ 82ر30 في المئة فيما بلغت النسبة 43ر7 في المئة في عقد الطرق الرئيسية لمشرع جنوب مدينة سعد العبدالله.

وأوضح أن نسبة الإنجاز الفعلية في العقد الأول لمشروع (شرق صباح الأحمد) الذي يشمل تنفيذ 1184 بيتا بلغت 97ر96 في المئة فيما بلغت في العقد الثاني 02ر89 في المئة حتى نهاية الشهر الماضي.

وذكر أن إجمالي عدد شهادات لمن يهمه الأمر الخاصة باذونات البناء والتي جرى تسليمها للمواطنين حتى نهاية الشهر الماضي بلغت 32157 شهادة منها 27520 شهادة خاصة بقسائم (المطلاع) يليها 3238 في (جنوب عبدالله المبارك) و 1399 بقسائم خيطان.

وبين الرويح أن المؤسسة تتابع العمل لاستكمال 122 مبنى حكوميا في ست مناطق سكنية منها 68 في مدينة المطلاع السكنية و31 في (جنوب عبدالله المبارك) و7 في (شرق صباح الأحمد) ومبنى واحد ضمن مشروع خيطان الجنوبي.

وأفاد بأن المؤسسة وقعت ثلاثة عقود إنشائية الشهر الماضي أولها عقد البنية التحتية لأربع ضواح في مدينة جنوب صباح الأحمد تخدم 6568 قسيمة سكنية في حين يرتبط العقد الثاني بتنفيذ 10 محطات تحويل رئيسية تخدم أربع ضواح في مشروع جنوب صباح الأحمد في حين جاء العقد الثالث لإنشاء وإنجاز مركز شباب بالقطاع (A) بمدينة صباح الأحمد.

وأشار إلى طرح المؤسسة أربع مناقصات إنشائية أولها لتنفيذ ثلاث محطات لرصد جودة الهواء بمدينة جابر الأحمد وغرب عبدالله المبارك ومنطقة القيروان وثلاثة عقود لتنفيذ البنية التحتية ضمن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.