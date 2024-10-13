وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

بغداد ترفض أي توسيع للحرب باتجاه إيران وأي استغلال للأجواء العراقية

13 أكتوبر، 2024
0 38 أقل من دقيقة

أكّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأحد رفض بغداد أي “استمرار للحرب وتوسيعها باتجاه” إيران وأي “استغلال للأجواء العراقية كممرّ”، وذلك مع توعّد الاحتلال بالردّ على الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران مطلع تشرين الأول/اكتوبر.

وقال حسين في مقر وزارته في بغداد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إن “استمرار الحرب وتوسيعها باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستغلال الاحتلال للأجواء العراقية كممرّ أمر غير مقبول ومرفوض بتاتا”، مشددا على أن قرار خوض بغداد “الحرب أو السلم خاضع للدولة (العراقية) فقط”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
13 أكتوبر، 2024
0 38 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الصليب الأحمر يعلن عن إصابات وأضرار طالت أحد طواقمه جراء غارة للاحتلال في جنوب لبنان

13 أكتوبر، 2024

الاحتلال يعلن خمس مناطق جديدة على طول الحدود مع لبنان مناطق عسكرية مغلقة

12 أكتوبر، 2024

الأردن: لن يتوقف الاحتلال عن جرائمه ما لم تتم محاسبة رئيس حكومته ووزرائه المتطرفين

12 أكتوبر، 2024

الاحتلال يحذر سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم “حتى إشعار آخر”

12 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى