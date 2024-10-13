بغداد ترفض أي توسيع للحرب باتجاه إيران وأي استغلال للأجواء العراقية

أكّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأحد رفض بغداد أي “استمرار للحرب وتوسيعها باتجاه” إيران وأي “استغلال للأجواء العراقية كممرّ”، وذلك مع توعّد الاحتلال بالردّ على الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران مطلع تشرين الأول/اكتوبر.

وقال حسين في مقر وزارته في بغداد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إن “استمرار الحرب وتوسيعها باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستغلال الاحتلال للأجواء العراقية كممرّ أمر غير مقبول ومرفوض بتاتا”، مشددا على أن قرار خوض بغداد “الحرب أو السلم خاضع للدولة (العراقية) فقط”.