الداخلية: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات حاولوا إدخالها للبلاد عبر البحر

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة حاولوا ادخالها إلى البلاد عن طريق البحر تقدر قيمتها السوقية بنحو 5ر2 مليون دينار كويتي (حوالي 2ر8 مليون دولار أمريكي).

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام عدة أشخاص بتهريب كمية من المواد المخدرة للبلاد عن طريق البحر.

وأضافت أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل تم رصد قارب يدخل المياه الاقليمية من خلال المنظومة الرادارية المتطورة وبالتعامل معه تم ضبط ثلاثة أشخاص أثناء عملية تسليم المواد المخدرة متلبسين بعد مقاومة شديدة.

وأوضحت أنه بعد فرز وإحصاء الكمية المضبوطة تبين أن الكمية التي بحوزتهم تقدر بـ 308 كيلو غرامات من مادة الحشيش ومليون كبسولة (ليريكا) و500 ألف حبة (كبتاغون).

وبينت أن هذه الضبطية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية في التصدي لمهربي ومروجي المواد المخدرة ومن منطلق التعاون الأمني المشترك مؤكدة أنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه تهريب والاتجار بالمواد المخدرة.

وأهابت بالجميع التعاون مع رجال الأمن والابلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) مع استمرار جهودها في التصدي لمهربي ومروجي المواد المخدرة.