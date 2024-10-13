سمو ولي العهد يستقبل الاستشاري بجراحة العظام الدكتور مثنى سرطاوي ويشيد بإنجازه الطبي والجراحي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر السيف الاستشاري في جراحة العظام الدكتور مثنى مثقال سرطاوي حيث قدم لسموه حفظه الله شرحا حول براءة الاختراع الطبية للطريقة المبتكرة في إغلاق الجروح العميقة والتي تتميز بقدرتها على تعزيز التئام الجروح مع خصائص تجميلية فريدة وعدد من الاختراعات في مجال الجراحة.

هذا وقد أثنى سموه حفظه الله على هذا الإنجاز الطبي والذي يعد إضافة بارزة في عالم الطب بشكل عام وفي الجراحة بشكل خاص، كما حثه سموه حفظه الله على مواصلة مثل تلك الإنجازات لرفع راية الوطن العزيز في المحافل العلمية والطبية إقليميا ودوليا، وأكد سموه حفظه الله على تقديم الدعم للشباب الكويتي الطموح في شتى المجالات العلمية، متمنيا سموه له مزيدا من التقدم والنجاح.