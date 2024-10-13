وزارة الداخلية

الداخلية: حملة أمنية مفاجئة في حولي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في البلاد

13 أكتوبر، 2024
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أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود المستمرة لقطاع الأمن العام نفذت سرية المهام الخاصة حملة أمنية مفاجئة في محافظة حولي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن الحملة أسفرت عن ضبط خمسة أشخاص منهم اثنان بتهمة حيازة مواد يشتبه أنها مخدرة واثنان مطلوبان ومقيم مخالف لقانون الإقامة كذلك حجز ثلاث مركبات.

وأكدت الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في مختف مناطق البلاد مشددة على استمرارها في خطتها لضبط المخالفين والمطلوبين بهدف ضمان تحقيق الأمن والنظام العام.

المصدر
وزارة الداخلية
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13 أكتوبر، 2024
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