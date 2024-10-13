وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ترفع تصنيف بنك برقان-تركيا إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرّة وتصنيف الجدارة المالية إلى b

أعلن بنك برقان أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية رفعت تصنيف بنك برقان- تركيا (BBT) لقدرة المُصدِر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل بالعملات الأجنبية درجتين، في خطوة إيجابية تعكس تحسّن التصنيف المستقل للبنك، وارتفاع التصنيف الائتماني لتركيا.

ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف قدرة المُصدِر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من B إلى BB-، وتصنيف قدرة المُصدِر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل بالعملات المحلية من B+ إلى BB-، مع نظرة مستقبلية مستقرّة. بالإضافة إلى ما سبق، رفعت الوكالة تصنيف دعم المساهم من B إلى BB-، وتصنيف الجدارة المالية من -B إلى B، بينما ثبَّتت تصنيف قدرة المُصدِر على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية وتصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل بالعملات المحلية عند B.

ويأتي هذا التصنيف لبنك برقان – تركيا بعدما رفعت وكالة فيتش تصنيف تركيا الائتماني طويل الأجل من -BB إلى +B وذلك انعكاساً لمؤشرات مالية إيجابية عدة، منها انخفاض استخدام العملة الأجنبية في معاملاتها المالية (الدولرة المالية)، وتدفقات رأس المال، وزيادة القدرة على الاقتراض من الخارج، ما عَزَّز مركز احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وحَسَّن من احتياطياتها الخارجية. وانعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على الانخفاض الملحوظ لمخاطر الاستقرار المالي للبنك على المدى القصير، وهو ما يتجلّى في زيادة قدرة البنك على الاقتراض، وانخفاض علاوة المخاطر، والتراجع التدريجي في الودائع بالعملات الأجنبية والودائع المحمية ضد تقلّبات سعر صرف العملات الأجنبية، وإيقاف التعامل بمقايضات العملات الأجنبية مع البنك المركزي.

في غضون ذلك، يعكس تحسّن تصنيف الجدارة المالية (VR) الأنشطة والعمليات المحدودة للبنك، وتحسّن جودة الأصول، والرسملة الكافية، والسيولة الكافية من العملات الأجنبية، والدعم المتوّقع من بنك برقان- الكويت.

وانطلاقاً من استراتيجيته، يواصل بنك برقان- تركيا تقديم تجربة مصرفية نوعية عبر الموبايل، حيث وصل عدد مستخدمي العلامة المصرفية الرقمية ON إلى أكثر من 900 ألف مستخدم في أغسطس 2024. وتخطو ON خطوات كبيرة نحو أن تصبح قوة دافعة للنمو والربحية. وحازت الخدمة الرقمية على جائزة “أفضل موقع متكامل للعملاء” في أوروبا وتركيا في حفل توزيع جوائز أفضل الخدمات المصرفية الرقمية الذي نظّمته مجلة غلوبل فاينانس في عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن التزام مجموعة بنك برقان بالأداء المتميز والخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة يعزّز أهداف بنك برقان – تركيا في مواصلة النجاح من خلال الحلول المالية المبتكرة والالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب الإدارة القوية للمخاطر وإعادة تخصيص الأصول.