الطيران المدني: حريصون على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أعلى معايير السلامة

الطيران المدني: حريصون على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أعلى معايير السلامة

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأحد حرص دولة الكويت والتزامها بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أعلى معايير السلامة في قطاع الطيران.

جاء ذلك في كلمة لنائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف المتحدث باسم الإدارة عبدالله الراجحي في افتتاح الاجتماع السادس لمجموعة تنفيذ تعزيز السلامة إلى جانب اجتماعات منسقي الرصد المستمر الوطني المنعقدة في الكويت وتستمر يومين.

وأوضح الراجحي أن هذا الاجتماع يمثل “فرصة ثمينة” لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء وهو جزء أساسي من “استراتيجيتنا الجماعية لتعزيز أطر السلامة الإقليمية والدولية”.

وأضاف أنه من خلال الجهود المشتركة “سنتمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في قطاع الطيران علاوة على ضمان استدامة التحسينات في الأداء والسلامة لافتا إلى أن (مجموعة تنفيذ تعزيز السلامة) تعد حجر الأساس في تطوير مبادرات السلامة الإقليمية وتؤدي دورا محوريا في تنفيذ توصيات ومخرجات الاجتماعات السابقة.

وذكر أن الاجتماعات ستناقش آخر المستجدات حول تنفيذ خطط السلامة الوطنية وبرامج السلامة الوطنية للدول الأعضاء إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص التي تتيحها هذه البرامج لتعزيز سلامة الطيران.

وأعرب عن الشكر للمكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو) وجميع المشاركين من الدول الشقيقة على جهودهم الحثيثة وتفانيهم في سبيل تعزيز سلامة الطيران.

يذكر أن الاجتماع يضم ممثلين من دول عربية وهي مصر والأردن وسلطنة عمان والسعودية والإمارات والمغرب إضافة إلى شركات طيران ومقدمي الخدمات الأرضية بمطار الكويت الدولي وممثلين من (الأيكاو).

وستعقد ورش عمل عقب الاجتماعات وتستمر ثلاثة أيام من تاريخ 15 أكتوبر الجاري وهي مخصصة لتطوير وتطبيق خطة السلامة الوطنية وبرنامج السلامة الوطني وستكون منصة مثالية لتبادل أفضل الممارسات ومناقشة التحديات التي تواجه الدول في هذا المجال.

جانب من ممثلي الدول العربية المشاركين في الاجتماع ال6 ل(مجموعة تنفيذ تعزيز السلامة) جانب من افتتاح الاجتماع السادس لمجموعة تنفيذ تعزيز السلامة جانب من الاجتماع