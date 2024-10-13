دمار في لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية

الصليب الأحمر يعلن عن إصابات وأضرار طالت أحد طواقمه جراء غارة للاحتلال في جنوب لبنان

13 أكتوبر، 2024
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أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة مسعفين تابعين له في غارة للاحتلال الأحد، وذلك لدى وصولهم إلى موقع كان قد تعرّض لهجوم سابق في جنوب لبنان.

وقال الصليب الأحمر في بيان “إثر الغارة التي استهدفت أحد المنازل في بلدة صربين… وصلت سيارتا إسعاف مع الفرق إلى المكان” بعد إجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفيل. وأضاف أنّه لدى وصول طاقمه “تم استهداف المنزل للمرة الثانية فأصيب مسعفون برضوض واحدهم إصابته طفيفة ولحقت أضرار بالسيارتين”، موضحا أنّه “تم نقل المسعفين إلى مستشفى تبنين وتم إجراء الفحوص الطبية اللازمة وحالتهم لا تدعو للقلق”.

المصدر
أ ف ب
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13 أكتوبر، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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