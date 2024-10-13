الداخلية: ضبط 6 أشخاص في 5 قضايا بحوزتهم 168 زجاجة خمر محلية الصنع ومواد يشتبه أنها مخدرة

الداخلية: ضبط 6 أشخاص في 5 قضايا بحوزتهم 168 زجاجة خمر محلية الصنع ومواد يشتبه أنها مخدرة

أعلنت وزارة الداخلية ضبط ستة أشخاص في خمس قضايا مختلفة بحوزتهم 168 زجاجة خمر محلية الصنع ومواد يشتبه أنها مخدرة إضافة إلى أدوات تعاط وميزان حساس ومبالغ مالية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن ذلك يأتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطاع الأمن العام لفرض السيطرة الأمنية وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وضمان حفظ الأمن والأمان في المحافظات الست.

وأضافت (الداخلية) أن ذلك ينطلق أيضا من حرصها المستمر على التصدي بحزم لكل أشكال الجريمة والخارجين عن القانون لتحقيق أعلى مستويات الأمان للمواطنين والمقيمين.

ولفتت إلى أنه تمت إحالة هؤلاء الأشخاص الستة والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).