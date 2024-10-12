اليونيفيل

40 دولة مشاركة في اليونيفيل تحث على حماية جنود القوة الأممية

12 أكتوبر، 2024
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قدمت 40 دولة على الأقل السبت دعمها “الكامل” لقوة الأمم المتحدة الموقتة المنتشرة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وحثّت على حماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة.

وقالت هذه الدول المساهمة في اليونيفيل “نحثّ جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، في كل الأوقات”، بحسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة.

وتعرض الاحتلال لانتقادات حادة الجمعة بعد أن اتهمت القوة الأممية جيشها بإطلاق النار “بشكل متكرر” و”عمدا” على مواقعها.

المصدر
أ ف ب
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12 أكتوبر، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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