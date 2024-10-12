الأردن: لن يتوقف الاحتلال عن جرائمه ما لم تتم محاسبة رئيس حكومته ووزرائه المتطرفين

الأردن: لن يتوقف الاحتلال عن جرائمه ما لم تتم محاسبة رئيس حكومته ووزرائه المتطرفين

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم السبت إن الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عن جرائمه الحربية في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة رئيس حكومته ووزرائه المتطرفين.

وأضاف عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي (إكس) “انه ما كانوا ليتمكنوا من شن كل هذه الاعتداءات بما في ذلك ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لولا الإفلات من العقاب والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم”.

وأكد أنه بعد عام من الحرب والمجازر والتطهير العرقي في غزة ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم في الضفة الغربية ولبنان بمن في ذلك الصحافيون والعاملون في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وقوة (يونيفيل) لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته وعليه أن يرفع الحصانة عن الاحتلال الإسرائيلي ويحظر جميع مبيعات الأسلحة له.

ولفت إلى أنه يجب على البلدان التي تريد حقا إنهاء التصعيد الإقليمي الخطر وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط أن تتوقف فورا عن تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة التي يستخدمها في عدوانه ويجب سن الفصل السابع لإجباره على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبه غير القانونية على الفور.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة سوف تعمل على تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية وتجر المنطقة إلى أعماق هاوية حرب إقليمية شاملة التي سوف يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة.