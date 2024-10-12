وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

الأردن: لن يتوقف الاحتلال عن جرائمه ما لم تتم محاسبة رئيس حكومته ووزرائه المتطرفين

12 أكتوبر، 2024
0 46 دقيقة واحدة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم السبت إن الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عن جرائمه الحربية في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة رئيس حكومته ووزرائه المتطرفين.

وأضاف عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي (إكس) “انه ما كانوا ليتمكنوا من شن كل هذه الاعتداءات بما في ذلك ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لولا الإفلات من العقاب والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم”.

وأكد أنه بعد عام من الحرب والمجازر والتطهير العرقي في غزة ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم في الضفة الغربية ولبنان بمن في ذلك الصحافيون والعاملون في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وقوة (يونيفيل) لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته وعليه أن يرفع الحصانة عن الاحتلال الإسرائيلي ويحظر جميع مبيعات الأسلحة له.

ولفت إلى أنه يجب على البلدان التي تريد حقا إنهاء التصعيد الإقليمي الخطر وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط أن تتوقف فورا عن تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة التي يستخدمها في عدوانه ويجب سن الفصل السابع لإجباره على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبه غير القانونية على الفور.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة سوف تعمل على تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية وتجر المنطقة إلى أعماق هاوية حرب إقليمية شاملة التي سوف يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة.

المصدر
وكالات
الوسوم
12 أكتوبر، 2024
0 46 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الاحتلال يحذر سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم “حتى إشعار آخر”

12 أكتوبر، 2024

الجيش اللبناني يعلن مقتل اثنين من جنوده في استهداف الاحتلال لأحد مراكزه

11 أكتوبر، 2024

يونيفيل تقول إن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح جراء قصف في جنوب لبنان 

10 أكتوبر، 2024

الأمم المتحدة تحذر من أن غارات الاحتلال على لبنان تستهدف بازدياد البنى المدنية الحيوية

9 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى