الداخلية: حملة أمنية مرورية شاملة في محافظة الجهراء بإشراف ميداني من النائب الأول

الداخلية: حملة أمنية مرورية شاملة في محافظة الجهراء بإشراف ميداني من النائب الأول

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارا للحملات الأمنية الموسعة في كل أنحاء البلاد لضبط المخالفين والخارجين على القانون ومخالفي قانون الإقامة نفذت الوزارة حملة أمنية ومرورية شاملة في محافظة الجهراء تحت إشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إنه شاركت في الحملة قطاعات ميدانية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وبمشاركة من الشرطة النسائية.

وذكرت أن الحملة اسفرت عن تحرير 2089 مخالفة مرورية وضبط 9 أشخاص بدون إثبات و14 مخالفا لقانون الإقامة والعمل بالإضافة إلى 19 مركبة مطلوبة و9 أشخاص مطلوبين بتهمة التغيب وحجز مركبة وضبط 12 شخصا مطلوبين بأوامر إلقاء القبض وضبط 6 أشخاص بتهمة مخدرات وضبط 4 أشخاص بحالة غير طبيعية وتحويل شخص مطلوب إلى إدارة التنفيذ الجنائي واحالة 4 أشخاص إلى مباحث الأحداث.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في جميع مناطق البلاد مع التشديد على استمرارها في خطتها لضبط المخالفين والمطلوبين بهدف ضمان تحقيق الأمن والأمن العام.