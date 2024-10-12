سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.41 دولار ليبلغ 78.7 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.41 دولار ليبلغ 78.7 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة مقابل 77.29 دولار في تداولات يوم الأول من أمس الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 79.04 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا لتبلغ 75.56 دولار.

وفي الولايات المتحدة اجتاح إعصار ميلتون ولاية فلوريدا حيث نفد البنزين من حوالي ربع محطات الوقود وأدت العاصفة أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 3.4 مليون منزل وشركة.

وفي سياق آخر أظهرت بيانات رسمية لوزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة بمقدار 33 ألف طلب لتسجل 258 ألفا بالأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر الجاري.

وفي الصين نشرت الحكومة يوم الأول من أمس الخميس مشروع قانون يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وهي أحدث خطوة في البلاد لتعزيز ثقة المستثمرين وسط التباطؤ الاقتصادي.