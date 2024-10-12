“زين”.. الأفضل في تمكين حلول التحوّل الرقمي في الكويت

تُوِّجَت زين كأفضل شركة في تمكين حلول التحوّل الرقمي في الكويت على هامش حفل جوائز التمّيز وإطلاق النسخة السنوية الجديدة من مجلّة The Energy Year المرموقة المُتخصصة بقطاع النفط والغاز والطاقات المُتجددة، وذلك تقديراً لتميّز جهودها المُستمرة في دعم قطاع الطاقة المحلّي وتمكينه من تبنّي الرقمنة.

أقيم الحفل في فندق جراند حياة الكويت، بحضور نُخبة من المسؤولين التنفيذيين والقياديين من المؤسسات الوطنية العاملة في مجالات النفط والغاز، وشركات قطاع الطاقة المحلّية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مُختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.

شهد برنامج أعمال المؤتمر تقديم جوائز التميّز لعدد من الشركات والمؤسسات التي ساهمت في تطوير قطاع الطاقة المحلّي، وقام باستلام جائزة زين مدير إدارة القطاع الحكومي عبداللطيف الكندري، كما ألقى الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي كلمة زين في افتتاح الحفل.

أتى التكريم ليُسلّط الضوء على الجهود الاستراتيجية المُستمرة التي تبذلها زين للدفع بالتحوّل الرقمي في قطاع الطاقة المحلّي، مما جعلها في طليعة الشركات الرائدة التي قامت بتمكين المؤسسات الوطنية من تبنّي الرقمنة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وتطويرها.

وأتى دعم زين لهذا الحفل للعام الثاني على التوالي ليعكس إيمانها بأهمية مثل هذه الجهود في إثراء بيئة الابتكار داخل قطاع الطاقة بالكويت، بالإضافة إلى كونه يُشكّل فرصة لتأكيد التزامها بتحقيق التحوّل الرقمي في هذا القطاع الحيوي، وإبراز الدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا في الدفع بالنمو في قطاعات النفط والغاز والطاقات المُتجددة.

وليد الخشتي يُلقي كلمة زين في الحفل

خلال السنوات الماضية، قامت زين بتسريع جهودها لدعم قطاع النفط والغاز الكويتي من خلال تزويد مؤسساته بأحدث الحلول الرقمية، فمع كون الكويت إحدى أكبر مُنتجي النفط في العالم، فإن الاقتصاد الوطني يعتمد اعتماداً كبيراً على هذه الصناعة، ولهذا فقد حرصت الشركة على تكريس المزيد من الجهود لضمان تحقيق النمو المُستدام فيه.

وتقوم زين بتسخير القُدرات الهائلة للتقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس، والخدمات السحابية، والتطبيقات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والطائرات المُسيّرة، وحلول الأمن السيبراني، وغيرها لتمكين التحول الرقمي في الشركات العاملة في قطاع الطاقة.

ويتجسد ذلك في العديد من المشاريع الناجحة التي عملت الشركة عليها ضمن شراكاتها مع مُختلف المؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص، فقد أحدثت هذه التقنيات تأثيراتٍ كبيرة في قطاع الطاقة، وتلتزم زين بالحفاظ على المكانة الريادية التي تتمتع بها الكويت في هذا القطاع.

وتستمر زين في جهودها لتمكين رؤية الكويت 2035 من خلال الدفع بجهود التحول الرقمي والابتكار، وتتطلع الشركة أن تكون الشريك الرئيسي للإسهام بتشكيل مُستقبل الطاقة في الكويت، لضمان متانة هذا القطاع الحيوي في السوق العالمي المحموم بالمنافسة.

في العدد الجديد من مجلة The Energy Year، أجرى الرئيس التنفيذي للحلول والأعمال في زين الكويت حمد المرزوق لقاءاً ناقش فيه جهود زين في تمكين التحول الرقمي في قطاع الطاقة المحلي، كما سلّط الضوء على عددٍ من قصص النجاح التي حققتها الشركة مع أكبر مؤسسات الطاقة الوطنية في الكويت، ويمكن قراءة اللقاء (باللغة الإنجليزية) عبر هذا الرابط.

وتتخصص مجلّة The Energy Year المرموقة في تغطية قطاعات النفط والغاز والطاقة المُتجددة في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتتميز بنشر التقارير ومقالات الرأي والإحصائيات والفرص الاستثمارية وخرائط البنى التحتية وغيرها بإشراف ما يفوق 2000 متخذ قرار من قطاعات الطاقة المختلفة، كما تُصدر المجلّة نشرات وأعداداً خاصة حول الدول آخرها إصدار دولة الكويت 2024.