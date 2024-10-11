ماكرون: “وقف تصدير الأسلحة” المستخدمة في غزة ولبنان هو “الرافعة الوحيدة” لإنهاء النزاعات

رأى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة أن “وقف تصدير الاسلحة” المستخدمة في غزة ولبنان هو “الرافعة الوحيدة” لوضع حد للنزاعات، مع تأكيده أن هذا الامر لا يعني تجريد إسرائيل من السلاح.

وقال ماكرون خلال قمة في قبرص لدول الاتحاد الاوروبي المطلة على البحر المتوسط إن “فرنسا دعت بالحاح الى وقف صادرات الاسلحة المستخدمة على مسرحي الحرب هذين. وثمة قادة آخرون هنا قاموا بالأمر نفسه. نعلم جميعا أنها الرافعة الوحيدة التي يمكنها اليوم وضع حد” لما يحصل، مؤكدا “أنها ليست البتة دعوة الى نزع سلاح اسرائيل في وجه التهديدات التي تمارس ضد هذا البلد وهذا الشعب الصديق”.